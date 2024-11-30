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Eskişehir'deki Futbol Turnuvasında Kavga Ortalığı Karıştırdı

Eskişehir'de okullar arası futbol turnuvası ödül töreninde çıkan kavga, cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:49
Eskişehir'deki Futbol Turnuvasında Kavga Ortalığı Karıştırdı

Eskişehir'de düzenlenen Okullar Arası Futbol İl Birinciliği ödül töreninde beklenmeyen bir kavga çıktı. Olay, Abdurrahman Temel Sahası'nda gerçekleşen etkinlikte, genç erkek takımlarının oyuncuları arasında patlak verdi.

Ödül töreninin yapıldığı esnada, oyuncular arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen bu tartışma, kavgaya dönüşerek bazı öğrencilerin birbirlerine dartebileceği anlarla sonuçlandı.

Kavga esnasında öğretmenler ve antrenörler olaylara müdahale ederken, tribünden sahaya inmeye çalışan bazı kişilerin de polisler tarafından uzaklaştırıldığı gözlemlendi. Olaylar cep telefonlarıyla görüntülenerek sosyal medyada yayıldı.

Bu tür olayların, sporun ruhuna uygun olmaması ve genç bireyler arasındaki etkileşimi olumsuz etkilemesi sebebiyle büyük üzüntü yarattığı düşünülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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