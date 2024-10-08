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Eskişehir'deki Öğretmenin Kahramanlığı: Heimlich Manevrası ile Kurtarma

Eskişehir'de bir öğretmen, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:06
Eskişehir'deki Öğretmenin Kahramanlığı: Heimlich Manevrası ile Kurtarma

Öğretmenin Cesur Müdahalesi

Eskişehir'de meydana gelen olayda, Avukat Şahap Demirer İlkokulu'nda öğretmen Renan Karabulut, teneffüste yediği yiyecek nedeniyle nefes sıkıntısı yaşayan 2. sınıf öğrencisi İzzettin Abdullah'ı kurtardı. Olay, okulun bahçesinde gerçekleşti.

Nefes Darlığı ve Müdahale

İzzettin, arkadaşlarıyla oynadığı sırada tostunun bir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu zor anlar yaşadı. Panik içindeki öğrenci, bahçedeki nöbetçi öğretmeni Karabulut'a doğru koştu. Karabulut, durumu hemen fark ederek müdahale etti.

Heimlich Manevrası ile Kurtuluş

Kurtarma sırasında sırtına vurduğu öğrencinin nefes alamadığını gören Karabulut, Heimlich manevrası uygulayarak İzzettin'in nefes borusundaki yiyeceği çıkartmayı başardı. Bu olay, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Öğretmenin Eğitimci Olmasının Avantajı

Karabulut, eşinin sağlıkcı olduğunu ve birlikte ilk yardım konularını konuşarak Heimlich manevrasını öğrendiklerini belirtti. 26 yıllık eğitimci, "Bu tür olayların eğitimciler tarafından bilinmesi çok önemli" dedi.

Öğrencinin Teşekkürü

Olaydan sonra İzzettin, öğretmeni Karabulut’a çok teşekkür ettiğini ve ona olan minnettar duygularını ifade etti. "Şimdi çok iyiyim. Öğretmenim çok yardımcı oldu. Olaydan sonra ona 'Çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum.' dedim ve elini öptüm" dedi.

Karabulut, Milli Eğitim Bakanlığı'nın her öğretmene ilk yardım ve Heimlich manevrası hakkında eğitim verdiğini belirtti. Bu tür bilgilere sahip olmanın hayat kurtarıcı olabileceğini vurguladı.

Eskişehir'de, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Avukat Şahap Demirer İlkokulunda 2'nci...

Eskişehir'de, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Avukat Şahap Demirer İlkokulunda 2'nci sınıf öğrencisi İzzettin Abdullah (solda), bahçede tost yediği sırada bir parçası nefes borusuna kaçtı. Abdullah, sağlıkçı olan eşinden öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan öğretmen Renan Karabulut (sağda) tarafından kurtarıldı

Eskişehir'de, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Avukat Şahap Demirer İlkokulunda 2'nci...

Eskişehir'de, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Avukat Şahap Demirer İlkokulunda 2'nci sınıf öğrencisi İzzettin Abdullah (solda), bahçede tost yediği sırada bir parçası nefes borusuna kaçtı. Abdullah, sağlıkçı olan eşinden öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan öğretmen Renan Karabulut (sağda) tarafından kurtarıldı

Eskişehir'de, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Avukat Şahap Demirer İlkokulunda 2'nci...

Eskişehir'de, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Avukat Şahap Demirer İlkokulunda 2'nci sınıf öğrencisi İzzettin Abdullah (solda), bahçede tost yediği sırada bir parçası nefes borusuna kaçtı. Abdullah, sağlıkçı olan eşinden öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan öğretmen Renan Karabulut (sağda) tarafından kurtarıldı

Eskişehir'de, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Avukat Şahap Demirer İlkokulunda 2'nci...

Eskişehir'de, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Avukat Şahap Demirer İlkokulunda 2'nci sınıf öğrencisi İzzettin Abdullah (solda), bahçede tost yediği sırada bir parçası nefes borusuna kaçtı. Abdullah, sağlıkçı olan eşinden öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan öğretmen Renan Karabulut (sağda) tarafından kurtarıldı

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