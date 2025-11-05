Eskişehir'den Türkiye'ye Doll Art Köprüsü: 13 Yılda Bebek Yapımı Eğitimi

Eskişehir’den Türkiye’ye uzanan sanat köprüsü

Eskişehir’de çalışmalarını sürdüren Doll Art sanatçıları Arzu ve Zafer Özer çifti, 13 yıldır verdikleri eğitimlerle bebek yapım sanatını Türkiye’nin dört bir yanına taşıyor. Hem atölye hem de online derslerle yürütülen programlarda yer alan kursiyerler farklı şehirlerden gelip el emeği göz nuru bebeklerin inceliklerini öğreniyor.

Atölye ve online eğitimlerle geniş kitlelere ulaşım

Her yaştan insanın katıldığı atölye ve online derslerle 5 bine yakın kişiye dokunan sanatçıların Eskişehir’deki atölyesi, Mersin ve Bursa gibi şehirlerden gelen kursiyerleri buluşturuyor. Bu çalışmalar, sanatsal üretimin yanı sıra kültürel bilginin paylaşılması ve kadın istihdamına katkı sağlaması bakımından da önem taşıyor.

"Hem Atölyemizde hem de online derslerle bütün Türkiye’ye eğitim vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar belli bir rakam saymasak da 5 bine yakın kişiye ders verdiğimizi tahmin ediyoruz. Eğitim verdiğimiz kişilerin çoğu kadın ve çocuktu. Her yaştan kişiye bebek yapımını öğretmeye çalışıyoruz. Bugün de burada Mersin ve Bursa’dan gelen kursiyerlerimiz var. Onlarla birlikte bir bebek yapımına başladık. Eğitim sonunda kursiyerlerimiz çeşitli bebek yapım tekniklerini öğrenmiş ve ellerinde kendilerine ait bir bebek olacaktır."

Kursiyerlerden gelen geri dönüşler

Resim öğretmeni ve Bursa’dan gelen kursiyer Figen İlseven şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bursa’da bir sanat atölyem var. Orada kadınlara kurs veriyoruz. Esas işim resim öğretmenliği. Kukla, dekor ve kostüm tasarımları da yapıyorum. Bugün de buraya bez bebeklerin nasıl yapıldığını öğrenmek için geldim. Özellikle yöresel bez bebekler ve kilden yapılanlarla ilgili çok güzel teknikler öğrendik. Öğrendiğim bu bilgileri Bursa’daki öğrencilerime ve sanat atölyemizdeki kursiyerlerimize öğretmek istiyorum"

Erdemli Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Nergis Kater ise eğitimin yüz yapımı teknikleri açısından önemine dikkat çekti:

"Buradaki bez bebek yapımı, sosyal medyada gördüğüm ve uzun zamandır eğitimini almak istediğim bir şeydi. Bu yüzden Mersin’den Eskişehir’e Arzu Hanımdan ders almaya geldim. Bu eğitimdeki benim için en önemli şey, bebeklerin yüzünü yapabilmek. Bir bebeğin yüzünü yaparken kullanılan teknikler çok önemli. Burada bunları öğrenip, Erdemli kursiyerlerine öğretmek istiyorum"

Atölye çalışmaları, hem el sanatlarının yaşatılması hem de kursiyerlerin edindikleri becerilerle kendi atölye ve kurslarında yeni nesillere aktarım yapabilmelerine zemin hazırlıyor. Eskişehir merkezli bu inisiyatif, bölgesel eğitim ağlarını güçlendirerek Türkiye çapında bir sanat köprüsü kuruyor.

