Eskişehir, Denizli, Muğla, Kayseri, Bingöl, Aydın ve 12 ilde yer yerinden oynayacak! Kötü haberi ağlayarak duyurdu

Prof. Dr. Naci Görür deprem beklentilerini gözyaşları içinde duyurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN İSİM DEPREM BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz gün merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremden 3 dakika sonrasında 4.5 oranında bir deprem daha yaşandı. Prof. Dr. Naci Görür katıldığı programda deprem beklentileriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Görür açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Fay üstünde yaşayan bu şehirlerin kaderi üzülerek söylüyorum ki Kahramanmaraş ve Hatay gibi olacak. Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari. Direkt fay üstünde bu şehirler. Altındaki faylar çok güçlü. Her şehirde 7 ve üstü deprem oluşma kapasitesi var.





Eğer orada deprem olursa zarar ve kayıp anormal şekilde olur. Adana'da gittik komşularla konuştuk. Apartmandaki sıkıntılı durumları anlattık. O apartmanda yaşayanlar bunu kabul etmedi, bizim halimiz vaktimiz yerindeydi ama biz oradan ayrıldık diyorlar. Şimdi bunu diyenlerin hiçbiri yaşamıyor. Bana bir grup video göndermiş, size saygılar sunuyoruz, uyardınız ama biz dinlemedik şimdi Erkenek yok diyorlar. Deprem yaşandığında sabah 6'ya doğru telefonum çaldı. Genelde telefonum açık olur çünkü uygun olmayan bir saatte çalıyorsa ya çocuklarla ilgilidir ya da depremdir. Gazeteci beni o saatte aramaz. Kalktım baktım biri beni görüntülü arıyor. Bir hanım arıyor. Önce tam anlayamadım. Loş ışık, saç baş karışık. Tam görünmüyor, bir baktım yanında bir kız çocuğu. Hocam bizi kurtar diyor. Ben o sabah abartsız 4-5 saat ağladım.'