Eskişehir İHH'dan Gazze'ye Destek Çağrısı: Sivil Kayıplara Dikkat Çekildi

Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, Gazze'de yaşanan sivil kayıpları eleştirerek uluslararası topluma seslendi. Aslan, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 50 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve 115 binden fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Eskişehir İHH Kadın Kolları Dernek Binası'nda düzenlenen basın toplantısında Aslan, saldırılarda en çok çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazetecilerin hedef alındığını dile getirdi. "Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanları hedef alınarak yok edildi. İsrail’in bu saldırıları, bir halkı sistematik biçimde yok etmeyi hedefleyen vahşi katliamlardır," dedi.

Aslan, İsrail'in temel insani yardımları engellediğini ve Gazze'de milyonlarca insanın açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığını ifade etti: "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, ilk günden bu yana kardeş Filistin halkının yanında yer alıyor, yardımlarımızı tüm engellemelere rağmen ulaştırmaya çalışıyoruz ancak yardımlar tek başına yeterli değildir. Her zaman zulme karşı durmak, ses yükseltmek ve harekete geçmek gerekiyor."

ABD'nin İsrail'e verdiği desteği de eleştiren Aslan, "Trump, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılarak şehrin yeniden inşasından söz ediyor. Gazze'yi satın almaktan bahseden Trump, kanlı ve karanlık iş birlikleriyle binlerce kilometre öteden Ortadoğu'yu dizayn etmeye çalışıyor. Gazze, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir, yarın da Filistinlilerin olacaktır," şeklinde konuştu.

Aslan, Gazze'deki büyük sıkıntılara dikkat çekerek, "Gazze'de ekmek, su, elektrik sınırlı; fırınlar çalışmıyor ve çocuklar sokaklarda oynayamıyor. Bütün bu acılara kulaklarını tıkamış, gözlerini kapamış, sırtını dönmüş milyarlarca insan var. Gazze, sadece Müslümanların meselesi değil, bütün insanlığın ortak meselesi. Herkesi bu sorumlulukta üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, İHH Kadın Kolları Dernek Binası'nda basın açıklaması yaptı.

Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, İHH Kadın Kolları Dernek Binası'nda basın açıklaması yaptı.