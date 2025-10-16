Eskişehir Sivrihisar'da Kaçak Kazı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir Sivrihisar'da Örenyaka'da suçüstü yakalanan 3 zanlı, yer altı görüntüleme cihazı, dedektör ve kazı malzemeleriyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 14:38
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Operasyon ve ele geçirilenler

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ilçedeki şüphelilerin kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Jandarma, Örenyaka mevkisinde düzenlediği operasyonda zanlıları kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemede, şüphelilere ait olduğu tespit edilen yer altı görüntüleme cihazı, dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklandı.

