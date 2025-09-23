Eskişehir Tepebaşı'nda Depo Yangını: 3 Katlı Binada Hasar

Eskişehir Tepebaşı'nda Depo Yangını Söndürüldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Çamlıca Mahallesi Sürücüler Sokak'taki 3 katlı binanın depo olarak kullanılan bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Müdahale ve Tahliye

Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi; olay yerinde ekipler güvenlik önlemleri aldı.

Hasar ve Kurtarma Çabaları

Bina sakinleri bazı eşyaları kurtarmaya çalıştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü ancak depo ve içindeki eşyaların büyük bölümü hasar gördü.

