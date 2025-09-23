Eskişehir Tepebaşı'nda Depo Yangını: 3 Katlı Binada Hasar

Eskişehir Tepebaşı'da Çamlıca Mahallesi Sürücüler Sokak'taki 3 katlı binanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; depo ve eşyalar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 23:04
Eskişehir Tepebaşı'nda Depo Yangını: 3 Katlı Binada Hasar

Eskişehir Tepebaşı'nda Depo Yangını Söndürüldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Çamlıca Mahallesi Sürücüler Sokak'taki 3 katlı binanın depo olarak kullanılan bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Müdahale ve Tahliye

Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi; olay yerinde ekipler güvenlik önlemleri aldı.

Hasar ve Kurtarma Çabaları

Bina sakinleri bazı eşyaları kurtarmaya çalıştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü ancak depo ve içindeki eşyaların büyük bölümü hasar gördü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 3 katlı binanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 3 katlı binanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 3 katlı binanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

İLGİLİ HABERLER

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Trump ile Gazze görüşmesi 'Çok çok verimli'
2
KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi: Propaganda Süreci Başladı
3
Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları
4
Ağrı'da valizde 4 litre 322 mililitre sentetik uyuşturucu: 2 şüpheli gözaltında
5
Gündem Özeti — 24 Eylül 2025: Erdoğan BM İklim Zirvesinde
6
Beyaz Saray: BM'de yürüyen merdiven kasıtlı durdurulduysa işten çıkarılsın
7
Adalet Bakanı Tunç: 'İsrail'in Soykırımını Lanetliyorum' — Türkiye-Suudi İlişkileri ve 8 Milyar Dolar Ticaret

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek