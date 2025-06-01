Uşak'ta Meydana Gelen Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Uşak'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Uşak'ta, iki otomobilin çarpışarak takla atması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay, Sivaslı-Uşak kara yolunun Uzunoluk mevkisinde meydana geldi.

Kaza Detayları

19 yaşındaki Z.B. yönetimindeki 45 APN 121 plakalı otomobil, 20 yaşındaki Ö.K. tarafından idare edilen 45 PR 020 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, her iki araç da takla attı.

Olay Yerindeki Müdahale

Kaza ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücülerle birlikte araçlarda bulunan gençler, E.B. (17), A.K. (17), E.M.K. (17), F.C.K. (17) ve M.E.Ç. (16), ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılardan E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpışarak takla attığı kazada 7 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpışarak takla attığı kazada 7 kişi yaralandı.