Esnafa Kolaylaştırılmış İSG Eğitimi Düzenlemesi Geliyor

Esnafın İSG Eğitimi Alması Kolaylaştırılacak

Yeni yılda uygulanması planlanan düzenleme ile iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi almak, az tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan az çalışana sahip iş yeri sahipleri için büyük ölçüde kolaylaşacak. Bu çalışma, işletme sahiplerinin, ilgili eğitimleri alarak iş yerlerinde İSG uzmanı bulundurma koşulunu sağlamasına olanak tanıyacak.

İSG Kanunu ve Yeni Çalışmalar

2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, belirli iş yerlerinde İSG uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurulmasını zorunlu kılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özellikle esnafı hedef alarak, İSG eğitimi süreçlerini daha erişilebilir hale getirmek için bir çalışma başlattı.

Bakanlık ayrıca, sahadan alınan geri dönüşler ve paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda, çalışan eğitimleri, sağlık gözetimleri ve işveren eğitimleri gibi birçok konuda hem dijitalleşmeyi hem de standartlaşmayı sağlamak amacıyla adımlar atıyor. Yeni düzenlemeler, iş yerlerinde sağlık ve güvenliği artırmaya yönelik önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.