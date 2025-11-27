ESOGÜ'den 1 Aralık Dünya AIDS Günü Açıklaması: Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal Verileri Paylaştı

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:34
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada küresel ve ülke verilerini paylaştı ve erken tanı ile eşit sağlık hizmetine erişimin önemine dikkat çekti.

Küresel ve Türkiye verileri

2024 yılında 1,3 milyon yeni enfeksiyon ve yaklaşık 630 bin AIDS-ilişkili ölüm gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Kartal, '2025 yılı itibariyle dünya genelinde yaklaşık 40,8 milyon kişinin HIV ile yaşadığını' söyledi.

Türkiye için verilen verilere göre, '1985’ten bu yana bildirilen toplam HIV pozitif vaka sayısı 45 bin 835, bildirilen AIDS vaka sayısı ise 2 bin 438dir. 2024 yılı boyunca bin 527 yeni HIV vakası ve 40 yeni AIDS vakası bildirilmiştir.' Vakaların yaklaşık yüzde 81,8'inin erkek, yüzde 18,2'sinin kadın olduğu ve en çok 25-34 yaş grubunda görüldüğü vurgulandı.

Prof. Dr. Kartal ayrıca, 'Dünyada HIV ile yaşayan kişilerin yaklaşık yüzde 87'si kendi durumunu bilmekte, ancak antiretroviral tedaviye erişim oranı yüzde 77 civarında ve viral baskılanma oranı ise daha düşük kalmaktadır' ifadelerini kullandı. Erken tanı ve etkili tedavilerle HIV'in yönetilebilir hale geldiğini, ancak bu hizmetlere erişimin küresel ölçekte eşit olmadığını belirtti ve '2030 yılına kadar AIDS’i bir halk sağlığı tehdidi olmaktan çıkarma hedefine ulaşmak için yapılması gereken daha çok şey vardır' dedi.

Erken tanı, tedavi erişimi ve toplumda bilinçlendirme

2019'da başlatılan Türkiye HIV/AIDS Kontrol programı'nın insan haklarını gözeterek tanı, tedavi, bakım ve desteğe eşit erişimi sağlamayı amaçladığını hatırlatan Prof. Dr. Kartal, HIV ile yaşayan ve risk altında olan bireylerin korunma yöntemlerini bilmesinin, sağlık hizmetlerine kesintisiz erişiminin ve erken tanı için düzenli test uygulamalarının teşvik edilmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı.

Toplumdaki damgalamanın azaltılmasının önemine değinen Kartal, bu yılın temasının 'Tüm Şartlarda AIDS ile Mücadele Devam' olduğunu belirterek, 'insan hakları merkeze alınarak toplumların öncülüğünde AIDS’in sona erdirilebileceğine inanç' mesajını paylaştı. Dünya AIDS Günü'nde toplumun her kesiminin erken tanı, korunma yöntemleri ve eşit sağlık hakkı konularında bilinçlendirilmesine çağrı yaptı.

