DOLAR
35,85 -0,21%
EURO
37,24 0,36%
ALTIN
3.234,32 -0,63%
BITCOIN
3.749.048,11 0,6%

Eşref Nevfel: Çeyrek Asırlık Esaretten Sonra Oğluna Kavuştu

Çeyrek asır hapiste kalan Filistinli Eşref Nevfel, özgürlüğüne kavuşmanın ardından yıllar sonra oğlunu kucakladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:00
Eşref Nevfel: Çeyrek Asırlık Esaretten Sonra Oğluna Kavuştu

Eşref Nevfel'in Duygusal Kucaklaşması

İsrail'deki demir parmaklıklar ardında 24 yıl geçiren Filistinli Eşref Nevfel, özgürlüğüne kavuşarak, hapishaneye girmeden önce çok küçük yaşta olan oğlunu yıllar sonra ilk kez kucaklama mutluluğunu yaşadı.

Nablus'un Deyr Şeref beldesinin sakini olan Nevfel, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, özgürlüğünün getirdiği sevinç ve özlem karışımı duyguları dile getirdi. “Bu anlatılamayacak kadar tarifsiz bir duygu. Allah'a hamd ve şükürler olsun,” dedi.

Hapisteki Zor Koşullar

İsrail, Nevfel hakkında 40 yıl hapis cezası vermişti. Nevfel, hapishaneyi “esirlerin, acılarla dolu, bambaşka bir hayat yaşadığı bir mücadele durağı” olarak tanımladı.

Hapiste yaşadıklarına dikkat çeken Nevfel, “Hapishanedeki durum dile getirilemeyecek kadar zor,” diyerek İsrail'in Filistinli esirlere yönelik ihlallerine vurgu yaptı. Ayrıca, 7 Ekim 2023 itibarıyla Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından hapishanedeki şartların daha da ağırlaştığını belirtti.

Serbest Bırakılan Filistinli Esirler

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 30'u çocuk, 32'si müebbet ve 48'i ağır hapis cezası almış toplam 110 Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest kalanlardan 66'sı Ramallah'a, 15'i Doğu Kudüs'e, 29'u ise Gazze'ye gönderildi.

Filistinli insan hakları örgütlerine göre, İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli esir bulunmakta ve bunların yaklaşık 600'ü müebbet hapse mahkum edilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Antalya'da Gelecek Hedeflerini Belirtti
2
DeepSeek ve ChatGPT: Siyasi Sorulara Üstü Kapalı Yanıtlar Veren İki Yapay Zeka
3
Karaman'da Silahla Yaralama Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı
4
Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Gazze'den Hasta ve Yaralıların İlk Grubu Refah Sınır Kapısı'ndan Geçiş Yapacak
6
Konya'da Sahte İçki Satıcısı Yakalandı
7
Kayseri'de Apartmanda Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir