Eşref Nevfel: Çeyrek Asırlık Esaretten Sonra Oğluna Kavuştu

Eşref Nevfel'in Duygusal Kucaklaşması

İsrail'deki demir parmaklıklar ardında 24 yıl geçiren Filistinli Eşref Nevfel, özgürlüğüne kavuşarak, hapishaneye girmeden önce çok küçük yaşta olan oğlunu yıllar sonra ilk kez kucaklama mutluluğunu yaşadı.

Nablus'un Deyr Şeref beldesinin sakini olan Nevfel, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, özgürlüğünün getirdiği sevinç ve özlem karışımı duyguları dile getirdi. “Bu anlatılamayacak kadar tarifsiz bir duygu. Allah'a hamd ve şükürler olsun,” dedi.

Hapisteki Zor Koşullar

İsrail, Nevfel hakkında 40 yıl hapis cezası vermişti. Nevfel, hapishaneyi “esirlerin, acılarla dolu, bambaşka bir hayat yaşadığı bir mücadele durağı” olarak tanımladı.

Hapiste yaşadıklarına dikkat çeken Nevfel, “Hapishanedeki durum dile getirilemeyecek kadar zor,” diyerek İsrail'in Filistinli esirlere yönelik ihlallerine vurgu yaptı. Ayrıca, 7 Ekim 2023 itibarıyla Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından hapishanedeki şartların daha da ağırlaştığını belirtti.

Serbest Bırakılan Filistinli Esirler

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 30'u çocuk, 32'si müebbet ve 48'i ağır hapis cezası almış toplam 110 Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest kalanlardan 66'sı Ramallah'a, 15'i Doğu Kudüs'e, 29'u ise Gazze'ye gönderildi.

Filistinli insan hakları örgütlerine göre, İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli esir bulunmakta ve bunların yaklaşık 600'ü müebbet hapse mahkum edilmiştir.