Estonya: 3 Rus MiG-31, Vaindloo yakınında 12 dakikalık hava sahası ihlali — NATO 4. Madde istişaresi

Estonya: 3 Rus MiG-31, Vaindloo yakınında 12 dakikalık hava sahası ihlali

Güncelleme ve resmi tepkiler

Estonya, bu sabah üç Rus savaş uçağının ülke hava sahasını izinsiz olarak ihlal ettiğini duyurdu. Ülke kamu yayıncısı ERR'nin aktardığına göre, 3 Rus MiG-31 tipi uçak Vaindloo Adası yakınlarında 12 dakika boyunca Estonya hava sahasında kaldı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya'nın bu yıl Estonya hava sahasını dört kez ihlal ettiğini belirterek, "3 savaş uçağının hava sahamıza girmesiyle bugünkü ihlal, eşi benzeri görülmemiş şekilde gerçekleşti." ifadelerini kullandı. Tsahkna, Rusya'nın sınırları test etme girişimleri ve artan saldırganlığına karşılık siyasi ve ekonomik baskıların artırılması gerektiğini vurguladı.

Estonya yönetimi, Rusya'nın Tallinn'deki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak resmi bir protesto notası verdi.

NATO müdahalesi ve hükümet açıklamaları

Başbakan Kristen Michal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ihlale NATO savaş uçaklarının karşılık verdiğini ve Rus uçaklarının kaçmak zorunda kaldığını belirtti. Michal paylaşımında, "Böylesi bir ihlal kesinlikle kabul edilemez. Estonya hükümeti, NATO'nun 4. maddesi kapsamında istişare talep etme kararı almıştır." dedi.

Estonya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Rus uçaklarının uçuş planı olmadığı, transponderlerinin kapalı olduğu ve ihlal sırasında Estonya hava trafik kontrolü ile iki yönlü radyo iletişimi kurulmadığı bildirildi. Bakanlık, olaya NATO Baltık Hava Polisliği görevine katılan ve şu anda Amari Hava Üssü'nde konuşlu bulunan İtalyan Hava Kuvvetleri F-35 savaş uçaklarının yanıt verdiğini açıkladı.

NATO 4. Maddesi nedir?

NATO'nun kuruluş antlaşmasının 4. maddesi, bir üye ülke toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünde diğer üye ülkelerle istişare talep etmesine olanak tanıyor. Estonya yönetimi, bu çerçevede müttefiklerle görüşme başlattı.