DOLAR
37,9 0,1%
EURO
40,86 -0,05%
ALTIN
3.796,59 0,35%
BITCOIN
3.225.543,52 -3,16%

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan İzmir'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 19:32
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan İzmir'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mustafa Kayhan'ın Trajediyle Sonlanan Yaşamı

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi bölümünde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Talip B. isimli 75 yaşındaki sürücü, 35 GB 7884 plakalı kamyonetiyle yaya olan 56 yaşındaki Kayhan’a çarptı. Kaza sonrası durumu ağırlaşan Genel Müdür Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan sürücü Talip B., Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı. Kazanın detaylarını araştırmak üzere jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Savcılığı'ndan 'Boykot' Söylemlerine Soruşturma
2
Çorum'da 2 Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
3
Marine Le Pen'in Temyiz Kararı 2026'da Açıklanacak
4
Manisa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
5
Bülent Turan: 'Sokaktan Uzak Durun, Terörsüz Bir Türkiye İçin Birlikte Hareket Edelim'
6
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dezenformasyon Uyarısı
7
Tom Barrack'tan Türkiye'nin Stratejik Rolüne Vurgu: 'NATO'ya Katkıları Saymakla Bitmez'

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!