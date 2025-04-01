Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan İzmir'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mustafa Kayhan'ın Trajediyle Sonlanan Yaşamı

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi bölümünde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Talip B. isimli 75 yaşındaki sürücü, 35 GB 7884 plakalı kamyonetiyle yaya olan 56 yaşındaki Kayhan’a çarptı. Kaza sonrası durumu ağırlaşan Genel Müdür Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan sürücü Talip B., Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı. Kazanın detaylarını araştırmak üzere jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.