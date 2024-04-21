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Etimesgut Belediyesi'nde borç kavgası: Beşikçioğlu'na eski başkan Demirel'den jet cevap

Seçim sonrası gelen belediye başkanlarının açıklamaları ve belediye borçlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.04.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 14:25
Etimesgut Belediyesi'nde borç kavgası: Beşikçioğlu'na eski başkan Demirel'den jet cevap

Türkiye, son yerel seçimlerde birçok belediyenin sahiplerini değiştirmesiyle dikkat çekmişti. Yeni dönemde CHP'ye geçen belediyelerin borçları ise gündemi meşgul ediyor.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıkladığı üzere, AK Parti ve MHP'den devralınan belediyelerin toplam borcu 100 milyar lirayı buluyor. Bu borçlar, kimi belediyeler için büyük bir ekonomik yük oluşturuyor.

Ancak Ankara Etimesgut'ta farklı bir tablo ortaya çıktı. CHP'nin adayı ve seçimi kazanan ünlü isim Erdal Beşikçioğlu, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, belediyeyi borçsuz devraldıklarını duyurdu. Bu çıkışıyla dikkat çeken Beşikçioğlu'na eski belediye başkanı Enver Demirel'den de teşekkür geldi.

Demirel'in açıklamasına göre, Etimesgut Belediyesi MHP'nin üretken belediyecilik anlayışıyla borçsuz bir dönem geçirmiş ve hizmet üretebilir bir konumda bulunuyor.

Demirel mesajında şu ifadeleri kulladı:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla; uyguladığımız mali disiplinle kendi kaynaklarımızla, borçsuz, faiz ödemeden; hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artran onlarca hizmet ürettik. Etimesgut Belediyesi gerçekleştirdiği onlarca tesise, hizmete rağmen borcu olmayan ve hizmet üretebilecek kaynağı olan Türkiye'nin ender belediyelerinden biridir.

Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Erdal Besikçioğlu'na 'borçsuz belediye devraldıkları' yönündeki dürüst açıklamaları için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun dürüstlüğü ve açıklamaları, belediyelerin mali durumlarına dair kamuoyunda oluşan tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

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