Etimesgut'ta Pitbull Saldırısı: Baba Adem Öztürk '12 Şikayet Var' İsyanı

Yapracık Mahallesi'nde iki çocuğa yönelik saldırı sonrası sokakta güvenlik endişesi yükseldi

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, binada yaşayan ailelerin çocuklarına karşı dairede beslenen pitbull cinsi köpek saldırdı. Saldırıda 1 buçuk yaşındaki oğulları Efe Öztürk ile 5 yaşındaki kızları Doğa Öztürk yaralandı.

Olayın ardından yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların yoğun bakımda gözetim altında tutulduğu, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan soruşturma sonucunda pitbullun sahibi T.Ö.O gözaltına alındı.

Baba Adem Öztürk, köpeğin daha önce de ağızlıksız dolaştırıldığını ve komşuların şikayetlerine rağmen önlem alınmadığını belirterek yetkililerden işlem yapılmasını talep etti. Öztürk olayla ilgili şunları söyledi: "Kadının en ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü bu kız psikolojik olarak sıkıntılı. Bu kız hakkında 12 tane şikayet var ve hiçbir şey yapılmamış. Bu olaydan sonra bizim canımız yandı, başkalarının canı yansın istemiyorum. Bu yüzden dolayı bunun en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Ben akşam geldim kızımla. Kızımı eve sokamadım. Apartmanın girişinde kaldı. ‘Bir daha köpek çıkar mı karşımıza’ diye soru soruyor. Bunları cevaplayamıyorum. Hastaneye gidiyorum. Oğlumun yüzü parçalanmış. Oğlumun yüzüne bakamıyorum. Bunlar dışarıda gezerse ben oğlumun yüzüne hayatım boyunca bakamayacağım. O yüzden bunların en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Bana yardım etsinler. Çocuklarım zaten psikolojik olarak da sıkıntı yaşadılar. Şu an hastaneye gidemiyorum. Çünkü kızımın yanında durmam lazım."

Öztürk ayrıca, yaşananların yalnızca kendi ailesini etkilemediğini vurguladı: "Eşim perişan halde. O da hastanede. Efe’nin yanında. Efe’nin de tedavisi 3-4 gün sürecekmiş. Kızım hala olayın etkisinde. Gece boyunca da sayıkladı. Sabah kalktı. Ağlamaya başladı. İçine kapanık bir kız ve bu olayı unutması çok zor olacak. Savcılarımıza ve hakimlerimize sesleniyorum. Bunu cezasız bırakmamalarını istiyorum. Kız çok zayıf ama köpek çok büyük. Kız, köpeği tutamıyor, köpek kızı sürüklüyor. Sürekli üstümüze zıplıyordu. Bir iki kere üstümüze atladı. Allah’tan değdiremedi pençelerini. Daha önce başka kişilere de saldırdı. Birkaç kişiyi düşürmüş. Hatta onların da şikayetleri var hala. Onları düşürmüş, düşen kişilerin beli ağrımış. Onlara küfür etmiş, köpeğin tasmasını salıp onları ısırtmakla tehdit etmiş. Bu da kayıtlı olarak jandarmaya bildirilmiş. Bunları da ben birkaç yıl önce yeni öğrendim. Çoğunu da biliyorduk zaten. İlla birinin canının yanması mı gerekiyor? Bu kız psikolojik sorunlu, bunların ailesi de psikolojik sorunlu. Bunlar, başka bir yere de gitseler, buradan taşınsalar da aynı sorunları her yerde yaşayacağına eminim. O yüzden bunların en ağır cezayı almasını istiyorum."

Olayın yaşandığı binada yaşayan komşu Ömer Balcı ise köpeğin yıllardır sorun çıkardığını belirterek, "Bir gün sabah camiye gitmiştim. Namazdan geldim. Birinci kapıyı açtım, bir şey yok. Orada 3-5 basamaklı merdiven var, çıktım. İkinci kapıyı açtım. Üçüncü kapıyı açar açmaz, antreden köpek geldi ve bana vurdu. Kapının demirine vurdum kendimi. O zaman pek bir şeyim yoktu, ağrım yoktu. Jandarmaya gittim. Mahkemeye verdim ama 2-3 gün sonra acısını çekmeye başladım. Çocuklar top oynuyor, ‘ben köpeğimi burada oynatacağım’ diyor. Çocukları oradan bile çıkartıyordu. Ağızlığı olmasaydı, beni parçalardı. Çünkü ipi çok uzundu. İpi uzundu. Ben davalıyım. Ben mahkemeye verdim onu. Bu köpeğin buradan gitmesini istiyorum. Yani burada çoluğa çocuk herkes var, yazıktır. Çocuklara yazıktır. Benim karşıda 3 tane torunum var. Evime gelemiyor. Küçük bir torunum var. O yüzden köpeğin gitmesini istiyorum. Başka yapacak bir şey yok" dedi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor. Komşular ve aileler, benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerden hızlı ve etkili müdahale bekliyor.

