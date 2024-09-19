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Etimesgut'ta Sahipsiz Köpekler Eğitim Alarak Bekçi Oldu

Etimesgut Belediyesi, 5 sahipsiz köpeği bekçi köpeği olarak eğitti ve görevlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:17
Etimesgut'ta Sahipsiz Köpekler Eğitim Alarak Bekçi Oldu

Etimesgut Belediyesi, Sahipsiz Köpekleri Bekçi Köpeği Yapıyor

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, eğitimleri tamamlanan beş sahipsiz köpeğin bekçi olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Belediye Barınağı ve Eğitim Süreci

Yapılan açıklamada, Erdal Beşikçioğlu, köpeklerin öncelikle itaat eğitimi aldığını ve temel eğitim sürecinin ardından bu hayvanların, vatandaşlar tarafından sahiplenilebilmesi için gerekli imkânların sağlandığını vurguladı.

Bekçi Köpekleri ve Gelecek Planları

Beşikçioğlu ayrıca, bazı köpeklerin park bahçeleri, depo ve makine parkı gibi alanlarda bekçi köpeği olarak değerlendirileceğini belirtti. Belediyenin barınağının 300 hayvana ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu ve şu an 80-83 köpeğin bulunduğunu ifade etti.

Başkan Beşikçioğlu, projenin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini ve köpeklerin burada özgürce dolaşabilecekleri bir alanın mevcut olduğunu, temel itaat ve arama kurtarma eğitimlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, sabah saatlerinde kreşlere görevlendirmelerin yapıldığını da belirtti.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (sağda), eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden...

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (sağda), eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden beşinin belediye bünyesinde bekçi olarak atamasını gerçekleştirdi. Beşikçioğlu, Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezindeki kreşe ve hayvan barınağına giderek açıklamalarda bulundu.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (sağda), eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden...

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (sağda), eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden beşinin belediye bünyesinde bekçi olarak atamasını gerçekleştirdi. Beşikçioğlu, Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezindeki kreşe ve hayvan barınağına giderek açıklamalarda bulundu.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (sağda), eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden...

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (sağda), eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden beşinin belediye bünyesinde bekçi olarak atamasını gerçekleştirdi. Beşikçioğlu, Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezindeki kreşe ve hayvan barınağına giderek açıklamalarda bulundu.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (sağda), eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden...

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (sağda), eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden beşinin belediye bünyesinde bekçi olarak atamasını gerçekleştirdi. Beşikçioğlu, Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezindeki kreşe ve hayvan barınağına giderek açıklamalarda bulundu.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (sağda), eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden...

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (sağda), eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden beşinin belediye bünyesinde bekçi olarak atamasını gerçekleştirdi. Beşikçioğlu, Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezindeki kreşe ve hayvan barınağına giderek açıklamalarda bulundu.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (sağda), eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden...

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (sağda), eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden beşinin belediye bünyesinde bekçi olarak atamasını gerçekleştirdi. Beşikçioğlu, Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezindeki kreşe ve hayvan barınağına giderek açıklamalarda bulundu.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (sağda), eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden...

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (sağda), eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden beşinin belediye bünyesinde bekçi olarak atamasını gerçekleştirdi. Beşikçioğlu, Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezindeki kreşe ve hayvan barınağına giderek açıklamalarda bulundu.

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