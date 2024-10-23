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Etiyopya, Afrika'nın BM'deki Temsili İçin BRICS Üyelerine Destek Çağrısında Bulundu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, BRICS Zirvesi'nde Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde temsili için destek istedi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:09
Etiyopya, Afrika'nın BM'deki Temsili İçin BRICS Üyelerine Destek Çağrısında Bulundu

Etiyopya'dan BRICS'e Destek Çağrısı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, BRICS Liderler Zirvesi'nde Afrikalı ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi olarak temsil edilmesi için BRICS üyesi ülkelerden destek istedi.

Adalet ve Eşitlik Vurgusu

Ahmed, Kazan'da düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada, BRICS'in çok taraflılığı desteklemek ve adil bir temsil sağlamak için benzersiz bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. "Gelişmekte olan ülkelerin taleplerini birlikte savunabiliriz. Sesimizi küresel sahnede daha güçlü bir biçimde duyurmalıyız." dedi.

BMGK Reformları Gerekiyor

Başbakan Ahmed, BMGK'de reform yapılması gerektiğini ve BRICS ülkelerinin Afrika'nın ortak görüşünü desteklemesini beklediğini vurguladı. "Afrika'nın BMGK'deki temsili sadece bir temsil meselesi değil, aynı zamanda adalet ve eşitlik ile ilgilidir." ifadesini kullandı.

BRICS'le Daha Adil Bir Dünya İçin Fırsatlar

Ahmed, ülkelerin karşılaştığı krizlerin ve adil olmayan küresel finans sistemlerinin, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyümeyi tehdit ettiğine işaret etti. "BRICS, küresel nüfusun neredeyse yarısını temsil eden güçlü bir koalisyon. Bu, daha adil bir dünya düzeni için birbirimizi desteklememiz için büyük bir fırsat sunuyor." diye ekledi.

Afrika'nın BM'deki Yeri

Afrika kıtası, dünya nüfusunun yaklaşık %15'ini barındıran 54 ülkeden oluşuyor ve bu ülkelerin BMGK'de daimi temsilinin olmaması, sistemin adalet eksikliğine dair tartışmaları gündeme getiriyor. ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın daimi üye olduğu BMGK yapısında, Afrika'nın temsil eksikliği, bu ülkelerin Birleşmiş Milletler'deki söz hakkını zayıflatıyor.

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