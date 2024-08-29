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Etiyopya'da Sel ve Heyelan Tehdidi: 400 Bin Kişi Tehlikede

Etiyopya'nın kuzeyinde süren şiddetli yağışlar nedeniyle 400 bin kişi sel ve heyelan tehdidi altında.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 08:45
Etiyopya'da Sel ve Heyelan Tehdidi: 400 Bin Kişi Tehlikede

Etiyopya'nın Kuzeyinde Sel ve Heyelan Tehdidi

Etiyopya'nın kuzeyinde gerçekleşen aşırı yağışlar sonucu, yaklaşık 400 bin kişinin sel ve heyelan riski altında olduğu bildirilmektedir.

Amhara Eyaletindeki Durum

Amhara Eyaleti yetkilisi Tesfaw Batable, Amhara TV'ye yaptığı açıklamada, eyaletteki sel ve heyelan riskinin giderek arttığını belirtti. Batable, Amhara'nın 32 bölgesinde yağışların sürekli devam ettiğini ve bu nedenle halkın ciddi bir tehlike ile karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Kritik Bölgelere Dikkat

Sel ve heyelanlardan en fazla etkilenen bölgelerin Kuzey Gondar, Güney Gondar ve Wag Hemra olduğunu söyleyen Batable, bu alanlardaki durumun son derece kritik olduğunu vurguladı. Olası afetlere karşı gerekli önlemlerin alınmasına özen gösterdiklerini de dile getirdi.

Uzman Uyarıları

Etiyopya Meteoroloji Enstitüsü ise, devam eden şiddetli yağışların heyelan riskini artıracağı konusunda uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz yıl Amhara'da meydana gelen bir heyelanda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

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