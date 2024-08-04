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Etna Yanardağı'nda Lav Püskürtmeleri Başladı

İtalya'nın Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı. Katanya Fontanarossa Havalimanı'nda uçuş aksaklıkları yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:34
Etna Yanardağı'nda Lav Püskürtmeleri Başladı

Etna Yanardağı'nda Volkanik Faaliyetler Artıyor

İtalya'nın güneyinde bulunan Etna Yanardağı, Sicilya Adası'nda lav püskürtmeye başladı. Ülkenin en yüksek aktif yanardağı olan Etna'nın yüksekliği yaklaşık 3.030 metredir.

Kül Bulutları ve Uçuş Aksaklıkları

İtalyan ANSA ajansının bildirdiğine göre, İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağdan çıkan lavların yanı sıra, 10 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutlarının güneydoğu yönüne doğru ilerlediğini duyurdu. Bu gelişmeler üzerine, INGV, bölgedeki uçuşlar için 'kırmızı' kodlu uyarı mesajı paylaştı.

Katanya Havalimanı'nda Durum

Etna'daki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle Katanya Fontanarossa Havalimanı'nda uçuşlarda aksaklıklar yaşanıyor. Havalimanı yetkilileri, ipsetlerine göre, gelen uçuş sayısının saatte altıya düşürüleceğini ve havalimanının bir bölümünün kapatılacağını açıkladı.

Etna Yanardağı, Temmuz 2023'ün başından bu yana sık sık volkanik faaliyetler göstermekte. Aralık 2023'te güçlü bir şekilde kül ve lav püskürttükten sonra, bu yıl temmuz ayına kadar sessiz kalmıştı.

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