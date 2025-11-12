ETÜ Kampüsünde 3.000 Fidan Toprakla Buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü'nde anlamlı seferberlik

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği kapsamında düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde ETÜ kampüsüne toplam 3.000 adet sarı çam, huş, karaağaç, batı ladini ve mavi ladin fidanı dikildi. Etkinlik bu yıl 'Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız Yeşil Vatan!' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve amaç

Doğal yaşamı koruma bilincini güçlendirmek, erozyonla mücadeleye katkı sağlamak, biyolojik çeşitliliği artırmak ve yeşil alan varlığını çoğaltmak amacıyla düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu ile şehrin idari, mülki ve askeri erkanı ve çok sayıda ETÜ personeli ve öğrenci katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin değerlendirmesi

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un yaklaşık iki buçuk milyon hektarlık yüzölçümüne sahip olduğunu belirterek bu alanın yüzde 60'ının meralardan, 480 bin hektarının tarım arazilerinden ve yaklaşık 290-300 bin hektarlık bölümünün ormanlık alanlardan oluştuğunu söyledi. İlin sadece yüzde 10-12 oranında ormanlık alana sahip olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu oranı artırmanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Çiftçi, Millî Eğitim Bakanlığı'nın yeni Maarif Modeli ile 'yeşil vatan, mavi vatan, gök vatan' kavramlarının eğitim müfredatına girdiğini, bunun genç nesillerde vatan bilincini güçlendirdiğini aktardı. Geçtiğimiz hafta Aşkale'de gerçekleştirilen 32.500 fidan dikim etkinliğini hatırlatan Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kızılay'ın yürüttüğü 'Hayata Kan, Ormana Can' protokolü kapsamında bağışlanan her kan için üç fidan dikildiğini ve hızlı tren yolcuları ile hastalar adına da fidan dikiminin sürdüğünü belirtti.

Vali Çiftçi, 'Emanete sahip çıkmak ve onu daha zengin bir şekilde gelecek nesillere teslim etmek hepimizin sorumluluğudur' ifadeleriyle ağaçlandırmanın önemine vurgu yaptı.

Rektör Çakmak'ın mesajı

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ağaç dikmenin salt bir çevre faaliyeti olmadığını, geleceğe bırakılan en değerli miraslardan biri olduğunu belirtti. Çakmak, 'Ağaç dikmek, geleceğe bıraktığımız en anlamlı emanetlerden biridir. İnsanoğlu kimi zaman doğayı tahrip eden bir varlık olabiliyor; ancak aynı insan, toprağa bir fidan bıraktığında doğayı onaran, güzelleştiren ve yaşatan bir güç hâline geliyor. Bugün kampüsümüzde yaklaşık 3.000 fidanı toprakla buluşturuyoruz. 11 Kasım saat 11.11'de ülkemizin dört bir yanında milyonlarca fidanın aynı anda dikilecek olması gerçekten heyecan verici. Peygamber Efendimiz 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.' buyuruyor. Bu anlayış, umudun ve üretmenin hiçbir şart altında ertelenmemesi gerektiğini gösteriyor. Bugün diktiğimiz her fidan; doğayla kurduğumuz bağın, geleceğe duyduğumuz inancın ve yaşama olan saygımızın sembolüdür. Bu anlamlı etkinliğe katkı veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

Uygulama ve kapanış

Rektör Çakmak'ın konuşmasının ardından Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri, katılımcılara fidan dikiminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Katılımcılar, anlatılan kurallara göre fidanları dikti ve can suyunu verdi. Etkinlik, dikilen fidanların ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

