ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Yeni Binasının Temeli Atıldı

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi yeni eğitim binasının temeli atıldı; Vali Mustafa Çiftçi yatırımın gençlik, bilim ve spor vizyonuna katacağı değeri vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:52
Tören ve Vali Çiftçi'nin Mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) "Spor Bilimleri Fakültesi Yeni Eğitim Binası Temel Atma Töreni"ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada, kadim Erzurum’un tarih boyunca ilmin, kültürün ve sporun kalbi olduğunu vurguladı ve şehrin "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" unvanıyla bilimin ışığını sporun ruhuyla birleştirdiğini söyledi.

Vali Çiftçi konuşmasında sözlerine şöyle devam etti:

"Bu eser, yalnızca sporcu yetiştirmekle kalmayacak; bilimsel araştırmalar, spor teknolojileri ve sağlıklı yaşam politikalarıyla ülkemizin spor vizyonuna da değer katacaktır. Bu anlamlı eserin hayata geçmesinde katkı sunan başta Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili Bakanlıklarımıza, Yükseköğretim Kurulumuza, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak’a, kıymetli ekibine ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Temelini attığımız bu yapının en kısa zamanda tamamlanarak gençlerimizin hizmetine sunulmasını diliyor, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Vali Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde gençlere, bilime ve spora yapılan yatırımların ülkeyi her alanda güçlendirdiğini belirterek, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin bu vizyonun önemli bir paydaşı olduğunu ifade etti.

Yeni Eğitimin Fiziki Özellikleri

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Yeni Eğitim Binası, 1994 metrekare kapalı alana sahip, enerji verimliliği yüksek, çevre dostu ve kompakt bir yapı olarak tasarlandı. Fakülte binasında şu birimler yer alacak:

3 derslik, 17 ofis, 3 antreman salonu, teshin (ısı) merkezi, soyunma odaları ve duş alanları.

Vali Çiftçi, atılan bu temel için emeği geçenlere teşekkür ederek, yapının en kısa sürede tamamlanıp gençlerin hizmetine sunulmasını diledi.

Erzurum, bilimin rehberliğinde; sporun ruhuyla, büyüyen Türkiye’nin sembolü olmaya devam edecek.

