ETÜ, Üniversiteler Ligi'nde Türkiye Şampiyonu: 35 Altın Madalyayla Zirve

Erzurum Teknik Üniversitesi, 2024-2025 Üniversiteler Ligi'nde 35 altın dahil toplam 76 madalyayla Türkiye şampiyonu oldu; başarı basın toplantısıyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:48
ETÜ, Üniversiteler Ligi'nde Türkiye Şampiyonu: 35 Altın Madalyayla Zirve

ETÜ, Üniversiteler Ligi'nde Türkiye şampiyonu olarak basınla buluştu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2024-2025 sezonunda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Ligi'nde elde edilen şampiyonluğun ardından düzenlenen programda basın mensuplarını ağırladı.

ETÜ, söz konusu sezonda 35 altın, 17 gümüş ve 24 bronz madalya kazanarak üniversiteler arasında toplam madalya sıralamasında Türkiye şampiyonu oldu. Program, Yaşam Merkezi VIP Salonunda; basın mensupları, akademik-idari personel, sporcular ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Rektör Çakmak'ın değerlendirmesi

Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Çakmak, ETÜ’nün elde ettiği başarının çok yönlü bir emeğin sonucu olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Bugün burada, üniversitemiz için gurur dolu bir anı paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 2024-2025 sezonunda 182 üniversite arasında toplam madalya sıralamasında Türkiye şampiyonu olmak, yalnızca bir spor başarısı değil; aynı zamanda kararlılığın, disiplinin, azmin ve kurumsal vizyonumuzun güçlü bir göstergesidir. Bu başarı, Erzurum Teknik Üniversitesi ailesinin birlikte ortaya koyduğu büyük emeğin, inancın ve yüksek hedeflere yürüyen bir iradenin sonucudur. Elde edilen şampiyonluk, sporcularımızın sahada verdiği mücadelenin, antrenörlerimizin özverisinin, akademisyenlerimizin rehberliğinin ve idari kadromuzun koordineli çalışmasının somut bir yansımasıdır. Her bir öğrencimizi ve bu sürece katkı sunan tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum".

Konuşmasının devamında elde edilen şampiyonluğun yeni başarıların kapısını aralayacağına inandıklarını ifade eden Rektör Çakmak, ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugünkü şampiyonluk elbette bir sonuçtur; ancak bunu bir son değil, yeni başlangıçların işareti olarak görüyoruz. Sporun her alanında daha ileri gitmek, daha büyük başarılar elde etmek ve gençlerimize daha geniş ufuklar açmak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. İnanıyoruz ki Erzurum Teknik Üniversitesi, bilimde, sanatta, kültürde ve sporda Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olmaya devam edecektir. Ayrıca, bizleri yakından takip eden, başarılarımızı kamuoyuna objektif ve doğru bir şekilde aktaran siz değerli basın mensuplarına da teşekkürlerimi sunmak isterim. Üniversitelerin ürettiği değerlerin toplumla buluşması, sizlerin özverili çalışmaları sayesinde mümkün olmaktadır".

Sunum ve kapanış

Rektör Çakmak, konuşmasının ardından ETÜ'nün eğitim-öğretim faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları ve toplumsal katkı projeleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi; üniversitenin son yıllarda yakaladığı ivme, ulusal ve uluslararası başarılar ile yeni dönem hedefleri hakkında basın mensuplarına detaylı bilgiler aktardı.

Program, Rektör Çakmak’ın basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ile sona erdi.

