Euro 2024 karikatüründe dikkat çeken Türkiye detayı! Sosyal medyayı salladı
Dünyaca ünlü karikatürist Hamid Sahari'nin EURO 2024 için hazırladığı çizim, yayınlanan animasyonuyla büyük ilgi çekiyor. Sahari'nin kaleminden çıkan bu özel çalışma, gündemde önemli bir yer edindi. EURO 2024 videosu, sanatçının benzersiz bakış açısıyla turnuvanın heyecanını ve önemli anlarını yansıtarak izleyicileri etkilemeyi başardı. İşte detaylar...
A Milli Takım'ın Berlin'deki hazırlık maçında Almanya'yı yenmesi, büyük yankı uyandırıyor. Teknik direktör Montella önderliğindeki milli takım, üst üste üç galibiyetle dikkat çekiyor.
Dünyaca ünlü İranlı karikatürist Hamid Sahari'nin kaleme aldığı EURO 2024 karikatürü de sosyal medyada olay oldu. Sahari'nin çizdiği animasyon, Almanya'ya karşı elde edilen zaferin ardından A Milli Takım'ın turnuvadaki iddiasını vurguluyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'da güçlü rakiplere meydan okuyan Milli Takım, Sahari'nin çizimindeki başarısını sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak kutlanıyor.