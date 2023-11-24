Haberler

Gündem

Euro 2024 karikatüründe dikkat çeken Türkiye detayı! Sosyal medyayı salladı

Euro 2024 karikatüründe dikkat çeken Türkiye detayı! Sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü karikatürist Hamid Sahari'nin EURO 2024 için hazırladığı çizim, yayınlanan animasyonuyla büyük ilgi çekiyor. Sahari'nin kaleminden çıkan bu özel çalışma, gündemde önemli bir yer edindi. EURO 2024 videosu, sanatçının benzersiz bakış açısıyla turnuvanın heyecanını ve önemli anlarını yansıtarak izleyicileri etkilemeyi başardı. İşte detaylar...