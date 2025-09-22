Euro-Med: İsrail Gazze'de Günde 17 Bubi Tuzaklı Araç Patlatıyor

Euro-Med: İsrail'in Gazze'deki bubi tuzaklı araç kullanımı

Euro-Med'in raporu

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze kentinde her gün 17 bubi tuzaklı araç patlattığını ve her yeni patlamanın orantısız şekilde daha büyük yıkıma yol açtığını bildirdi.

Bulgular

Açıklamada, İsrail ordusunun geçen hafta Gazze kentinin yerleşim bölgelerinde 840 ton kadar patlayıcı taşıyan yaklaşık 120 bubi tuzaklı aracı patlattığı belirtildi. Euro-Med, bunun Richter ölçeğine göre her biri 3,7 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer olduğunu vurguladı.

Hasar ve etkiler

Açıklamada, bu tür patlamaların yol açtığı ciddi hasarların genellikle onlarca metreye kadar uzadığı; kırıkların ve küçük hasarların birkaç yüz metreye, açık alanlarda ise yaklaşık bir kilometreye kadar ulaşabildiği ifade edildi. Raporda, Gazze'deki neredeyse tüm binaların 23 aydan uzun süredir devam eden bombardıman nedeniyle hasar görmüş veya zayıflamış olduğuna dikkat çekildi ve "Her yeni patlama orantısız bir şekilde daha büyük bir yıkıma yol açıyor" denildi.

Kullanım yoğunluğu ve hedefler

Euro-Med, İsrail'in geçen hafta Gazze kentinin güney, doğu ve kuzey olmak üzere üç ana bölgesinde bu tür tuzaklı araçların kullanımını yoğunlaştırdığını aktardı. Açıklamada, bu araçların amacının "şehrin merkezindeki yerleşim birimlerini yok etmek ve halkı zorla yerinden etmek" olduğu belirtildi.

Psikolojik ve hukuki boyut

Euro-Med, patlamaların sadece fiziksel yıkıma yol açmadığını, aynı zamanda "sistematik bir psikolojik terör aracı olarak" kullanıldığını, siviller arasında aşırı korku yarattığını ve onları zorla kaçmaya zorladığını kaydetti. Raporda, uluslararası eylemsizlik ve bazı devletlerin tutumunun İsrail'in hareket alanını genişlettiği, sonuç olarak cezasızlığı pekiştirdiği değerlendirildi; bu durumun uluslararası hukukun sivilleri koruma etkinliğini zayıflattığı ifade edildi.

İsrail'in kara saldırıları

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun geçen ay hava bombardımanlarını yoğunlaştırdığı Gazze kentine 15 Eylül'de kara saldırıları başlattığı hatırlatıldı. Gazze kentinde 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı ve kentin yoğun saldırılar altında bulunduğu bildirildi.