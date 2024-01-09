Ev kiralarken bunu yapmayana ev mev yok! Üstelik binlerce lira cezası var

Birçok kişinin merak ettiği daire kiralamada yeni dönem 2024 yılında resmen başlayacak. Düzenleme, 100 günden daha kısa bir süre için ev kiralayan veya yılda dört kez ev kiralayan kişilerin yakından takip edileceği anlamına geliyor. Belirlenen şartları yerine getirmeyenler de rekor para cezası ödemek zorunda kalacak.

Evini günlük olarak kiralamak isteyen herkesin artık onay alması gerekiyor. Bu izin tüm daire sahiplerinin rızasını gerektirmektedir.

Bu izinleri alan vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Ayrıca bu onay verilmeden önce konut, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili yetkilileri tarafından incelenecek.

EVİN GİRİŞ KISMINA ASILACAK

Söz konusu daire kiraya uygun ise bu izin plaket ile verilmektedir. Plaket, bakanlık tarafından sağlanacak ve evin girişinde sergilenecek.





12 KİŞİ SINIRI VAR

Kiralık evde 12 kişiye kadar konaklama imkanı bulunmaktadır. 3 yaşın altındaki çocukların sayısı dikkate alınmaz. Bir binada en az beş dairesi bulunanların, bunları günlük olarak kiraya verebilmek için işletme ruhsatı alması gerekiyor.

1 MİLYON TL CEZASI BULUNUYOR

Bir evi 100 günden daha kısa süreliğine kiralayan herkes bu kurallara uymak zorundadır. Dairesini 100 günden fazla kiraya veren kişiler de uygulamadan çıkarılacak ancak takip edilecek. Aynı evin yılda 100 günden fazla kiralanması durumunda sorumluya 1 milyon lira idari para cezası verilecek.

İzinsiz olarak bir daireyi kiraya veren herkes ağır yaptırımlara tabidir. Her gün izinsiz ev kiralayana 100 bin lira para cezası verilecek. Cezayı ödeyip 15 gün boyunca tatile çıkmamanız ve evinizi kiralamaya devam etmeniz durumunda 500.000 Türk Lirası ek para cezasıyla karşı karşıya kalacaksınız.

Her iki cezaya bakılmaksızın izinsiz kiralayanlara 1 milyon TL'ye kadar yeni para cezaları verilecek.