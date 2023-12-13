Ev sahiplerine kritik uyarı! Sadece 21 gününüz kaldı

Evini kiralamak isteyen kişiler için son 3 hafta kaldı. Yeni düzenleme nedir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Ev sahiplerine kritik uyarı! Sadece 21 gününüz kaldı
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Yeni yıla girilmesi ile yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Uymayanlara ceza verilecek. Ceza ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.

EVİNİ KİRALAMAK İSTEYENLER İÇİN SON 3 HAFTA!

Evini kiraya vermek isteyen kişiler için yeni yürürlük devreye giriyor. 1 Ocak 2023 tarihi ile yürürlüğe girecektir.kiralık daire

Yeni düzenlemeye uymayan kişilere 1 milyon TL ceza verilecektir. Ticaret Bakanlığı, vergi ödemeyen ve yasa dışı günlük evler için düzenleme 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile yürülüğe girecektir. Günlük evlerde ruhsat zorunluluğu gelmektedir. Bu kurala uymayanlara ise 1 milyon TL ceza uygulaması yapılacaktır. Komşuların muvakafatnamesi alınacaktır. Herhangi bir komşunun itirazı halinde günlük kiralama yapılamayacaktır. Bakanlık sıkı denetim içerisinde yürütecektir. Yeni düzenleme ile ceza almak istemeyen kaç evler ilandan kaldırıldı. Günlük kiralık ev sayıları 7.000- 8.000'e kadar düşecektir.

Otel gibi çalışan günlük evlerde vergi ödemesi gerçekleştirilecektir. Kısa kiralık evlere 100 gün şartı bulunmaktadır. Uzun süreli kiralık dairelerde fiyatlar düşecektir. Ev sahipleri %25 zam sınırına takılmak istemediği için günlük daire kiralamaktadır. Kaçak evler artık uzun dönem kiralık daireye dönecektir. Kayıt dışı gelirlerin böylelikle önüne geçilmiş olacaktır. Yasa yürürlüğe yeni yılla birlikte girecektir. Yılbaşında bu durum hala devam ediyor olacaktır. Bu bir haftalık süre kaçırılmayacaktır. Belediye, valiliklere ruhsat başvuruları artmış bulunmaktadır.

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