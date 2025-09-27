Eva Nielsen ve Alice Pallot Sergileri İstanbul'da: 'Insula' ve 'Algues Maudites'

Yayın Tarihi: 27.09.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 09:55
Danimarkalı ve Fransız sanatçıların yeni sergileri Institut français'de kapılarını açtı. Eva Nielsen'in "Insula" ve Alice Pallot'un "Algues Maudites (Lanetli Yosunlar)" adlı projeleri, İstanbul'daki izleyicilerle buluşuyor.

Eva Nielsen: 'Insula'—Resim, fotoğraf ve enstalasyonun kesişimi

Eva Nielsen'in "Insula" sergisi, 18. İstanbul Bienali kapsamında ve The Pill Paris-İstanbul galerisi işbirliğiyle açıldı. 2025 Marcel Duchamp Ödülü adayı olarak gösterilen Nielsen, eserlerinde resim, fotoğraf ve enstalasyon arasındaki sınırları zorluyor ve bu disiplinlerin kesişiminde üretilen işleri bir araya getiriyor.

Alice Pallot: 'Algues Maudites (Lanetli Yosunlar)'—Ekoloji ve fotoğrafın buluşması

Alice Pallot'un "Algues Maudites (Lanetli Yosunlar)" başlıklı sergisi, sanat yoluyla güncel ekolojik ve sosyal krizleri görünür kılmayı amaçlıyor. Fotoğraf, bilimsel araştırma ve farklı malzeme kullanımlarını birleştiren Pallot, Fransa'nın Brittany kıyılarında çoğalan zehirli yosunlardan hareket ederek kirliliğin izlerini fotoğrafa taşıyor.

Sanatçıdan sözler

Çalışmalarında kentsel fragmanlar, mimari parçalar ve soyutlama imgelerine yer veren Eva Nielsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada İstanbul'a ilk kez 10 yıl önce geldiğini ve şehrin hızlı değişiminin kendisini büyülediğini söyledi. Nielsen, eserlerinde ipekten yapılan organze kumaş kullandığını belirterek, 'Buradaki fikir gerçekten farklı malzemeleri, organze gibi farklı ürünleri birleştirmek, karıştırmaktı. Benim için organze, hayalet bir görünüme sahip olmayı sağlıyor. Bu bulanık bir efekt gibi. Neye baktığımızdan emin olamıyoruz. Bu olmama izlenimi hoşuma gidiyor.' dedi.

Nielsen ayrıca Paris'te okurken fotoğrafçı mı yoksa ressam mı olacağı konusunda tereddüt yaşadığını belirterek, 'Sınırları ve kategorileri zorlamayı seviyorum. Sanırım gerçekten hem bir fotoğrafçı hem de bir ressam gibiyim.' ifadesini kullandı.

Açılış programı ve ziyaret bilgileri

Açılış programında Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Institut français Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü Gilles Roulland ve 212 Photography Istanbul Direktörü Banu Tunçağ konuşma yaptı.

Alice Pallot'un sergisi 25 Ekim'e, Eva Nielsen'ın sergisi ise 8 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

