DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.069,08 0,08%

Esenyurt'ta Trafikte Yaşlıyı Darp Eden Şüpheli Yakalandı

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda 12 Aralık'ta trafikte yaşlı vatandaşı darbeden B.G. (24) polis tarafından yakalandı; hem idari hem adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:21
Esenyurt'ta Trafikte Yaşlıyı Darp Eden Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta trafikte yaşlıyı darp eden şüpheli yakalandı

Olay ve yakalama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık tarihinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bir sürücünün trafik akışını engellediğini ve başka bir araç sürücüsüyle kavga ederek trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Plaka ve kimlik tespitinin ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin B.G. (24) olduğu belirlendi.

Soruşturma ve işlemler

B.G. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca ‘duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak’ ve ‘taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması’ maddelerinden idari cezai işlem uygulandı.

Ayrıca şüpheli hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli işlem başlatıldığı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Esenyurt’ta trafikte tartıştığı yaşlı vatandaşı darp eden şüpheli yakalandı

Esenyurt’ta trafikte tartıştığı yaşlı vatandaşı darp eden şüpheli yakalandı

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep Emre Apartmanı Faciası: Anne 6 Yakınını Kaybetti, Adalet İstiyor
2
İHA'ya 'Yılın Haber Ajansı' Ödülü — Miss Beauty Of Turkey 2025
3
Pendik'te İSKİ Çalışanı Su Borusunu Kesti, İddialara Göre Tamire Geri Döndü
4
Isparta'da Başsız Ceset Olayı: Ferdi Özdemir Defnedildi, 5 Gözaltı
5
AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz İstifa Etti
6
Esenyurt'ta Trafikte Yaşlıyı Darp Eden Şüpheli Yakalandı
7
Fethiye’de elektrikli motosiklete çarpan araç: 1 ölü

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama