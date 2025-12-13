Esenyurt'ta trafikte yaşlıyı darp eden şüpheli yakalandı

Olay ve yakalama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık tarihinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bir sürücünün trafik akışını engellediğini ve başka bir araç sürücüsüyle kavga ederek trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Plaka ve kimlik tespitinin ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin B.G. (24) olduğu belirlendi.

Soruşturma ve işlemler

B.G. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca ‘duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak’ ve ‘taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması’ maddelerinden idari cezai işlem uygulandı.

Ayrıca şüpheli hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli işlem başlatıldığı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

