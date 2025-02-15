Evde Bakım Yardımı Ödemelerinde Artış! 5,4 Milyar Lira Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin artırıldığını ve 541 bin vatandaşa toplam 5,4 milyar lira yardım yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:35
Evde Bakım Yardımı Ödemelerinde Artış! 5,4 Milyar Lira Destek

Bakan Göktaş'tan Evde Bakım Yardımı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinde önemli bir değişikliği duyurdu. Bakan Göktaş, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık." dedi ve 541 bin tam bağımlı vatandaşın evlerinde bakım veren yakınlarına bu ayki ödemelerin toplamda 5,4 milyar lira olduğunu belirtti.

Engelli Vatandaşlara Destek

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmetlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Engelli vatandaşların bakımının evde yapılmasına öncelik veriyoruz diyen Göktaş, bu yardımlarla aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını vurguladı.

Sosyal Hizmet Modelleri

Göktaş, geliştirdikleri bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bireyine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. 2024 için toplamda 54,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yapmayı planladıklarını belirtti.

Artış ve Ödeme Tarihleri

Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşların ailelerine ekonomik destek sunmak amacıyla Evde Bakım Yardımı'nın aylık ödemelerinin 9.077 liradan 10.125 liraya yükseltildiğini açıkladı. Ödemelerin her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatacağını da sözlerine ekledi.

Son olarak, Göktaş, bu düzenlemenin tüm engelli vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

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