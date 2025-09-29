Evgeny Grinko Türkiye Turnesi: Ekim ve Aralık Konserleri

Ünlü piyanist Evgeny Grinko, Ekim ve Aralık aylarında Türkiye turnesinde İzmir'den Trabzon'a kadar birçok kentte sahne alacak.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 12:07
Evgeny Grinko Türkiye Turnesi: Ekim ve Aralık Konserleri

Evgeny Grinko Türkiye Turnesi: Ekim ve Aralık Konserleri

Evgeny Grinko, ekim ve aralık aylarında Türkiye turnesinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Turne Takvimi

4 Ekim - İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

6 Ekim - Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

7 Ekim - Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

8 Ekim - Congresium Ankara

7 Aralık - İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi

8 Aralık - Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu

11 Aralık - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM A Salonu

12 Aralık - Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi

15 Aralık - Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi

18 Aralık - Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne

Sanatçı, sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumlayacak. 20 Aralık'ta ise Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Hasan Saka Salonu'nda sahne alacak.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaş'ta Yöresel Ürünler Festivali'nde Yörük Göçü Canlandırıldı
2
Kütahya'da kamyonet tarlaya devrildi: sürücü hayatını kaybetti
3
İzmir Bornova'da Viyadükte Asılı Tır: Sürücü Yaralandı
4
TBMM'den HSK Üyeliği İçin Başvurular Başladı — Son Tarih 10 Ekim
5
Cenin Mülteci Kampı'nda 252 Günlük "Demir Duvar" Saldırısında 63 Filistinli Yaşamını Yitirdi
6
Çin Uyardı: Antimon ve Kritik Minerallerin Kaçırılmasına Karşı Operasyon
7
Kanseri Yenen Üç Kadın Muş'ta Erken Teşhisin Gücünü Anlattı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek