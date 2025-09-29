Evgeny Grinko Türkiye Turnesi: Ekim ve Aralık Konserleri
Evgeny Grinko, ekim ve aralık aylarında Türkiye turnesinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Turne Takvimi
4 Ekim - İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
6 Ekim - Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu
7 Ekim - Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi
8 Ekim - Congresium Ankara
7 Aralık - İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi
8 Aralık - Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu
11 Aralık - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM A Salonu
12 Aralık - Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi
15 Aralık - Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi
18 Aralık - Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne
Sanatçı, sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumlayacak. 20 Aralık'ta ise Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Hasan Saka Salonu'nda sahne alacak.