  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Evini soyup soğana çeviren kişi en güvendiği isim çıktı

Evini soyup soğana çeviren kişi en güvendiği isim çıktı

Yayınlanma:
Evini soyup soğana çeviren kişi en güvendiği isim çıktı
Güvendiği kişi tarafından dolandırılan vatandaş evlerine göz kulak olması için verdiği anahtarla evini soydu. 28 Ekim tarihinde çift yokken eve giren H.Y. güvenlik kamerasına abnean yansıdı. İşte hırsızın kimliği belli oldu.

Ankara Mamak ilçesinde Peyami Safa Mahallesi'nde apartmanda yaşayan çiftin evinde son 3 ayda hırsızlık yaşadı. Çiftin 800 bin TL değerinde altın ve elektrikli diş fırçası çalındı. Polis ekiplerinin incelemelerinde, evin kapısı ve pencerelerde zorlama olmadığı görülürken inceleme başlatıldı. 28 Ekim tarihinde çift yokken 2 defa eve giren H.Y. güvenlik kameralarına yansıdı.

hırsızlık

Polise gelen ihbar üzerinden H.Y. gözaltına alınırken anahtarın kopyasını çıkardığını 3 ay süreyle eve girmeye devam ettiğini açıkladı. Çıkarılan mahkemede tutukluluk kararı çıkması beklenirken adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi. 

Gündem
İstanbul'da metro kullananlar dikkat: O hat için açıklama yapıldı
İstanbul'da metro kullananlar dikkat: O hat için açıklama yapıldı
Selçuk Bayraktar, Cumhuriyetin 100. yılında Kızılelma için tarih verdi
Selçuk Bayraktar, Cumhuriyetin 100. yılında Kızılelma için tarih verdi
Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç cinayete kurban gitti: Katili itiraf etti
Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç cinayete kurban gitti: Katili itiraf etti
Osmaniye'de cinayet! 27 yaşındaki genç sopalarla döverek öldürüldü
Osmaniye'de cinayet! 27 yaşındaki genç sopalarla döverek öldürüldü
İstanbullulara müjde: Toplu taşıma 2 gün boyunca ücretsiz!
İstanbullulara müjde: Toplu taşıma 2 gün boyunca ücretsiz!
Filistin mitingi nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak
Filistin mitingi nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakayı ele verdi: Soruşturma başladı
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakayı ele verdi: Soruşturma başladı