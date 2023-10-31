Evini soyup soğana çeviren kişi en güvendiği isim çıktı

Ankara Mamak ilçesinde Peyami Safa Mahallesi'nde apartmanda yaşayan çiftin evinde son 3 ayda hırsızlık yaşadı. Çiftin 800 bin TL değerinde altın ve elektrikli diş fırçası çalındı. Polis ekiplerinin incelemelerinde, evin kapısı ve pencerelerde zorlama olmadığı görülürken inceleme başlatıldı. 28 Ekim tarihinde çift yokken 2 defa eve giren H.Y. güvenlik kameralarına yansıdı.





Polise gelen ihbar üzerinden H.Y. gözaltına alınırken anahtarın kopyasını çıkardığını 3 ay süreyle eve girmeye devam ettiğini açıkladı. Çıkarılan mahkemede tutukluluk kararı çıkması beklenirken adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.