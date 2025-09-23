Explora I Bodrum'a 743 Yolcu Getirdi

Malta bandıralı kruvaziyer Bodrum Cruise Port'ta

Muğla'nın Bodrum ilçesine Explora I isimli kruvaziyer, toplam 743 yolcu ile geldi.

Rodos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Malta bandıralı yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

248 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğunluğu ABD'li olmak üzere 743 yolcu ve 656 personel bulunduğu bildirildi.

Gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezdi, tarihi ve turistik alanları ziyaret edip alışveriş yaptı.

Akşam saatlerinde Samos Limanına hareket edecek gemi, bölgedeki tur programını sürdürdü.

