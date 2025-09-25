Eylat'ta Yemen Menşeli İHA Saldırısı: Yaralı Sayısı 50'ye Yükseldi

Olayın ayrıntıları ve yetkili açıklamaları

Yemen'den atılan insansız hava aracının (İHA) İsrail'in güneyindeki Eylat kentinde düşmesi sonucu yaralananların sayısı 3'ü ağır olmak üzere 50'ye yükseldi.

Kızıl Davut Yıldızı acil yardım servisi tarafından yapılan açıklamada, patlayıcı yüklü olduğu belirtilen İHA'nın Eylat'ta düşmesi sonrası yaralı sayısının arttığı ve yaralıların tedavi için bölgedeki Yoseftal Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İHA'nın bir otelin yanına düştüğünü aktardı. KAN haberi, İsrail ordusunun hava savunma füzeleri ile müdahalede bulunduğunu ancak İHA'yı düşüremediğini belirtti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İHA'nın Eylat kent merkezinde ticaret ve eğlence mekanlarının yoğun olduğu bir bölgeye düştüğü ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İHA'nın Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gönderildiği ve engelleme girişimlerinin başarısız olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Yemen'den gönderilen İHA'nın sahile yakın bir alana isabet ettiği görülüyor.

Daha önce, Yemen'deki Husilerin İsrail'e fırlattığı bir İHA, 7 Eylül'de ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmiş ve bir kişi hafif yaralanmıştı.