Bist 100
8.986,39 2%
DOLAR
31,85 0,26%
EURO
34,79 0,17%
ALTIN
2.201,72 0,93%

Eylem Tok’tan Skandal Savunma: Oğlum Pırıl Pırıl Bir Çocuk, Bugün Olsa Yine Kaçırırım

Eyüpsultan’da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin annesi ünlü yazar Eylem Tok, “Oğlum suçsuz, bir kaza oldu. Bugün olsa yine onu korurum. Adaletten kaçmıyoruz, ancak adil yargılanmak istiyoruz. Oğlum, 17 yaşında tertemiz bir çocuk” diye konuştu.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 16:26
Eylem Tok’tan Skandal Savunma: Oğlum Pırıl Pırıl Bir Çocuk, Bugün Olsa Yine Kaçırırım

Eyüpsultan'da ATV Kazası: Ehliyetsiz Sürücü Kaçarken Annesi Savunma Yaptı

Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV motoruna çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok, olayın ardından yaptığı açıklamada oğlunu savundu. Annenin, kaçan oğlunu Mısır'a götürdüğü ortaya çıkmış ve kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı.

"Oğlum Pırıl Pırıl Bir Çocuk"

Kaza sonrası kaçan sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok, "Bugün yine olsa yine aynı şeyi yaparım. Adil yargılama olacaksa gelirim. Oğlum, 17 yaşında pırıl pırıl bir çocuk" dedi. Annenin bu sözleri, olayın şokunu yaşayan aileler ve kamuoyunda tepkiye neden oldu.

"Kaçırmak Falan Yok"

Tok, yaptığı açıklamada, "Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Ben gittiğimde de zaten hiçbir zaman tam anlamında varmadım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın." ifadelerini kullandı.

"Çıkma Sebebiniz Nedir Mısır’a?"

Anneden yapılan açıklamalara yöneltilen sorular arasında, "Çıkma sebebiniz nedir Mısır’a?" sorusu da yer aldı. Yazar Eylem Tok ise, "Asla ve asla çıkarken bir ölü olduğunu bilmiyordum, bilsem çıkar mıyım?" şeklinde cevap verdi.

"Ülke Bana Desin Ki ‘Kana Kan Yok'"

Eylem Tok, Star Ana Haber'e konuşarak, "Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Türkiye’ye oğlunuzla beraber?" sorusuna ise anlamsız bir yanıt verdi: "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki ‘kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak."

İLGİLİ HABERLER

Fatura endişesini düşürecek destek! 260 TL her ay iade edilecek

Fatura endişesini düşürecek destek! 260 TL her ay iade edilecek

Tüm bankalar kararını verdi! Bu parayı sakın ATM'ye sokmayın

Tüm bankalar kararını verdi! Bu parayı sakın ATM'ye sokmayın

Çalışan için asgari ücret rekoru kırıldı! O ilde asgari ücret 27000 TL

Çalışan için asgari ücret rekoru kırıldı! O ilde asgari ücret 27000 TL

İhtiyaç sahibi ailelere devletten 1900 TL yardım! Tek başvuruyla herkese dağıtılacak

İhtiyaç sahibi ailelere devletten 1900 TL yardım! Tek başvuruyla herkese dağıtılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor
2
Macaristan parlementosu'ndan İsveç'e boykot: Türkiye'ye gittikleri gibi buraya da gelsinler
3
Yoğun kar yağışı geliyor: 12 il için sarı ve turuncu kod uyarı yapıldı! Kuvvetli yağış, yoğun kar, rüzgar aynı anda geliyor
4
Kadıköy'de okul servisini kaçıran şahıs yakalandı
5
CHP'li vekilin odasında unuttuğu 250 bin doların sahibi kim? Kurtulmuş'tan flaş açıklama
6
Akşener’den Yavaş’a sert sözler: Korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek gizliyor
7
Van'da az önce şiddetli bir deprem meydana geldi! AFAD'tan ilk açıklama

Migros'ta kapıda kuyruk yaptıracak indirim var! Fiyatı 80 TL'ye kadar düştü

Hayalinizdeki ev artık gerçek oluyor! 0,69 faizli 10 yıllık konut kredisi veriliyor

Opel'de çıldırtan indirim başladı! O modelini 150 bin TL daha ucuza satacak!

Annelere yeni ulaşım desteği! Ücretsiz toplu ulaşım kartı başvurana veriliyor

Emeklinin temmuz zammı erken ifşa oldu! 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar yaşadı!

279.90 TL- 499.90 TL Ramazan kolisi! Market; ihtiyacına göre seç beğen al dedi

Çalışan için asgari ücret rekoru kırıldı! O ilde asgari ücret 27000 TL

EYT bekleyenlere emeklilikten önce kredi çıktı! Tam 100.000 TL koşulsuz şartsız verilecek

Ramazan'a özel yardım seferberliği başladı: İhtiyaç sahibini bedava kart bekliyor

İhtiyaç sahibi ailelere devletten 1900 TL yardım! Tek başvuruyla herkese dağıtılacak

Tüm bankalar kararını verdi! Bu parayı sakın ATM'ye sokmayın

Fatura endişesini düşürecek destek! 260 TL her ay iade edilecek