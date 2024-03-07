Eylem Tok’tan Skandal Savunma: Oğlum Pırıl Pırıl Bir Çocuk, Bugün Olsa Yine Kaçırırım

Eyüpsultan'da ATV Kazası: Ehliyetsiz Sürücü Kaçarken Annesi Savunma Yaptı



Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV motoruna çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok, olayın ardından yaptığı açıklamada oğlunu savundu. Annenin, kaçan oğlunu Mısır'a götürdüğü ortaya çıkmış ve kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı.

"Oğlum Pırıl Pırıl Bir Çocuk"

Kaza sonrası kaçan sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok, "Bugün yine olsa yine aynı şeyi yaparım. Adil yargılama olacaksa gelirim. Oğlum, 17 yaşında pırıl pırıl bir çocuk" dedi. Annenin bu sözleri, olayın şokunu yaşayan aileler ve kamuoyunda tepkiye neden oldu.

"Kaçırmak Falan Yok"

Tok, yaptığı açıklamada, "Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Ben gittiğimde de zaten hiçbir zaman tam anlamında varmadım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın." ifadelerini kullandı.

"Çıkma Sebebiniz Nedir Mısır’a?"

Anneden yapılan açıklamalara yöneltilen sorular arasında, "Çıkma sebebiniz nedir Mısır’a?" sorusu da yer aldı. Yazar Eylem Tok ise, "Asla ve asla çıkarken bir ölü olduğunu bilmiyordum, bilsem çıkar mıyım?" şeklinde cevap verdi.

"Ülke Bana Desin Ki ‘Kana Kan Yok'"

Eylem Tok, Star Ana Haber'e konuşarak, "Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Türkiye’ye oğlunuzla beraber?" sorusuna ise anlamsız bir yanıt verdi: "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki ‘kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak."