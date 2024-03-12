Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur'un Kaçtığı Kazanın Ardından Adalet Bakanı'ndan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Kemerburgaz yolunda meydana gelen ve ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur'un karıştığı korkunç kazanın ardından son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazada ATV motorlarıyla seyahat eden gruba çarpan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile birlikte olay yerinden kaçtığı biliniyordu.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi için süreç işliyor. Talepname, 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek. Türkiye, bu trajik olayın ardından adaletin tecelli etmesi için gereken adımları atmaya kararlıdır. Olayda hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ailesine başsağlığı diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

Olayın hemen ardından kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Adalet Bakanlığı, iki şüphelinin iadesi için girişimlerini sürdürüyor.

Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Acı'nın ailesi ve yaralanan diğer mağdurların hukuki süreçte haklarının korunacağını belirten Bakan Tunç, Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde adım atacağını vurguladı.