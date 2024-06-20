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Eylem Tok ve Timur Cihantimur Davası: ABD Mahkemesinde Yargı Süreci Devam Ediyor

Kemerburgaz'daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle bağlantılı olarak annesi Eylem Tok ile birlikte yurtdışına kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, bugün ABD'de ikinci kez mahkemeye çıkacak.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 10:38
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Davası: ABD Mahkemesinde Yargı Süreci Devam Ediyor
İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te yaşanan kazada, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, kazadan kısa süre sonra yurtdışına kaçtı. Yaklaşık 106 gün sonra ABD'de yakalanarak tutuklanan anne ve oğul, 18 Haziran'da mahkemeye çıkarıldı. Ancak eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok'un davası 27 Haziran'a ertelendi, oğlu Timur Cihantimur'un davası ise bugün için yeniden planlandı.
eylem tok

Aci Ailesi Avukatı: Adaletin Sağlanması Önemli

Yargı süreci sorulan Aci Ailesi’nin avukatı Hacı Orhan, şunları söyledi: “Buradan da olan gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. Bizim için, orada ceza almışlar ya da ülkemizde ceza almışlar önemli değil. Önemli olan bir ceza almış olmaları. Mahkemedeki hal ve hareketleri bile ne kadar psikolojilerinin bozulduğunu gösteriyor.”

Bu süreçte,yargı sürecine ilişkin son gelişmeleri yakından takip eden Baba Özer Aci, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Elleri kelepçeli gelmiş, durgunmuş, suçlu kıyafeti giydirmişler bunlar bile beni mutlu ediyor. 27 Haziran’ı dört gözle bekleyeceğiz.”  Anne Pervin Acı ise çocuğundan ayrı kalmanın duygularını şu sözlerle ifade etti: "Çocuğundan ayrı kalmak nasılmış, ne hissediyor şimdi?” 

Islahevi Şikayetleri: Tahliye Talebi Reddedildi

Timur Cihantimur'un Connecticut eyaletinde bulunan bir ıslahevinde kaldığı, avukatlarının ise bu ıslahevindeki koşulların kötü olduğunu iddia ederek tahliye talebinde bulunduğu ancak talebin mahkeme tarafından reddedildiği öğrenildi. Cihantimur'un iddialarına göre, kaldığı yerde kötü muamele gördüğü, temizlik gibi görevler verildiği ve başka bir yere nakil isteğinin de kabul edilmediği belirtildi.

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