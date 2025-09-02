Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Eylül 2025'te emekli promosyonunda Eylül revizesi: Bankalar yarışta

1 Eylül 2025 itibarıyla bankaların emekli promosyonu kampanyaları güncellendi. Hem kamu hem de özel bankaların devreye aldığı yeni teklifler, maaşını taşımak isteyen milyonlarca emekliyi hareketlendirdi. Bazı kampanyalarda emeklilere sunulan nakit destek ve ek avantajlar 25.000 TL seviyesine ulaşıyor.

Güncel emekli promosyon tutarları

Garanti BBVA: Eylül ayına özel kampanya kapsamında, emekli maaşını taşıyan müşterilere 15.000 TL'ye varan net nakit promosyon sunuluyor. Buna ek olarak yeni sigorta poliçesi için 2.000 TL bonus ve avans hesap harcamalarına özel 2.000 TL ek ödeme ile toplamda 25.000 TL'ye varan paketler öne çıkıyor.

İş Bankası ve TEB: Yarışın iddialı diğer oyuncuları İş Bankası ve TEB, 21.000 TL'ye varan promosyon paketleriyle dikkat çekiyor. İş Bankası, 15.000 TL nakit promosyonun yanı sıra 6.000 TL'ye varan ek ödüller, aidatsız kart kullanımı ve ücretsiz para transferi imkânları sunuyor. TEB ise 36 ay taahhüdü veren ve en az iki otomatik fatura talimatı oluşturan emeklilere 21.000 TL'ye varan ödeme yapıyor.

Akbank: Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL nakit promosyonun yanında, beş yeni otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL ek chip-para sağlayarak toplamda 17.500 TLye kadar avantaj sunuyor.

Ziraat Bankası ve VakıfBank: Her iki kamu bankası benzer bir tarifeyle öne çıkıyor. Emekli maaşı 10.000 TL altında olanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasındakilere 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasındakilere 10.000 TL ve 20.000 TL üzerinde maaş alan emeklilere 12.000 TL promosyon veriliyor.

Halkbank: Halkbank da SGK emeklilerine özel, üç yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL'ye varan promosyon sunarak kamu bankaları arasındaki yerini koruyor.

Emekliye özel paketler

Bankalar sadece nakit promosyonla yetinmiyor; promosyon anlaşmalarına ek avantajlar da ekleniyor. Bu paketler arasında aidatsız kredi kartı kullanımı, ücretsiz havale ve EFT, otomatik ödeme talimatlarına özel bonus ve puanlar ile ihtiyaç anında kullanılabilecek avantajlı kredi faizleri bulunuyor.

Emekli promosyonu nasıl alınır?

Promosyon almanın temel şartı, emekli maaşını seçilen bankaya taşımak ve en az 3 yıl (36 ay) boyunca maaşı o bankadan alma taahhüdü vermektir. Başvuru işlemleri artık kolaylaştırıldı; emekliler şubeye gitmeden bankanın mobil veya internet şubesi üzerinden 'Maaş Taşıma' menüsünü kullanarak başvurularını tamamlayabiliyor. İstenirse banka şubelerine gidilerek veya telefon bankacılığı aracılığıyla da başvuru yapılabiliyor. Başvurunun onaylanmasının ardından promosyon tutarı genellikle birkaç iş günü içinde emeklinin hesabına tek seferde yatırılıyor.