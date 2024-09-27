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Eylül'de Tuhaf Olaylar: Ameliyat, Penguenler ve İstenmeyen Düğünler

Eylül ayında dünya genelinde kaydedilen tuhaf olaylar, ilginç gelişmeleri beraberinde getirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:07
Eylül'de Tuhaf Olaylar: Ameliyat, Penguenler ve İstenmeyen Düğünler

Eylül'de Dikkat Çeken Tuhaf Olaylar

Dünya genelinde Eylül ayında kaydedilen ilginç olaylar basına yansıdı. Herkesin en az bir kez karşılaştığı sıra dışı durumlar, kimi zaman merakla, kimi zaman şaşkınlıkla karşılandı.

Hindistan'da Ameliyat Skandalı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, bir gencin YouTube videosu izleyerek ameliyat yaptığı iddiası gündeme damgasını vurdu. Ailesi, 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından ameliyatı yapan kişinin sahte doktor olduğunu öne sürdü. Çocuk, kalbi duran halde başka bir hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Avustralya'da Aşırı Ağırlıkta Penguen Yavrusu

Avustralya'nın Melbourne şehrindeki akvaryumda yaşayan 9 aylık Pesto adlı kral penguen yavrusu, tam 22 kilogram ağırlığı ile ebeveynlerinin iki katı gelerek dikkatleri üzerine çekti. Akvaryum yetkilileri, Pesto'nun haftada 24 kilogram balık tükettiğini bildirdi.

İspanya'da Evlilik İtirazı Hizmeti

İspanyol Ernesto Reinares Varea, evlenmek istemeyenlere hizmet verdiğini iddia ederek gündeme geldi. "Düğününüze itiraz edeceğim" diyerek 500 avro karşılığında düğünleri engellediğini belirten Varea, insanların kendisine yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı.

Japonya'da Kaçan Penguen Bulundu

Japonya'nın Aichi eyaletinde, bir etkinlikten kaçan 6 yaşındaki penguen, iki hafta sonra yaklaşık 30 kilometre uzakta bulundu. Yetkililer, penguenin korktuğu için kaçmış olabileceğini ifade etti.

ABD'de Genç Kız Metroda Maceraya Atıldı

New York'ta bir 17 yaşındaki kız, park halindeki metro trenini çalıştırarak arkadaşlarıyla birlikte kısa bir gezintiye çıktı. Kazanın ardından polis, genç kızı yakaladı ve ona "mala zarar vermek ve tehlikeye neden olma" suçlamalarında bulundu.

Osaka'da Yenilikçi Beşeri İleri Adım

Osaka Belediye Başkanı Azuma Şuhei, gelecekteki halefini internet üzerinden arayacağını duyurdu. 22 Aralık'taki yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklayan Azuma, adayları en Japan Inc. iş bulma sitesi üzerinden seçeceğini belirtti.

Bu tuhaf olaylar, Eylül ayının ne kadar ilginç geçebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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