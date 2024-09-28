Eylüldeki Bilimsel Keşifler ve Uzay Yürüyüşleri

Eylülde Öne Çıkan Bilimsel Gelişmeler

Bilim ve teknoloji alanında birçok dikkat çekici yenilik, Eylül ayında basında geniş yer buldu. ABD merkezli araştırmacıların farelerle gerçekleştirdiği deneyler ve tarihî uzay yürüyüşleri gibi gelişmeler, insanlık adına önemli adımları temsil etti.

Farelerin Derisi Şeffaflaştırıldı

California'dan bilim insanları, su ve tartrazin adlı gıda boyası karışımı ile farelerin derilerini geçici olarak şeffaf hale getirip iç organlarının görünmesini sağladı. Bu buluş, biyomedikal araştırmalar için devrim niteliğinde. Araştırmada, derisi kazınan farelerin kafatasındaki damarlar gözlemlendi, bu da gelecekte insanlarda kan alma işlemlerinin kolaylaşmasına yardımcı olabilir.

İlk Özel Uzay Yürüyüşü Gerçekleşti

SpaceX tarafından düzenlenen Polaris Dawn misyonu, insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Jared Isaacman ve SpaceX mühendisi Sarah Gillis, 5 günlük görevlerinin ardından Florida açıklarına geri döndü ve uzayda yürüyen 264 ve 265’inci kişiler olarak kaydedildi.

Japon Yılan Balıkları Yırtıcılar Arasından Kaçıyor

Japon araştırmacılar, Odontobutis obscura isimli yırtıcı balığın midesine giren yılan balıklarının, hızla mideden kaçmayı başardığını gözlemledi. Bu süreçte 32 balıktan 9’unun başarılı bir şekilde kaçtığı belirlendi. Balıkların yemek borusundan manevra yaparak kurtulması yaklaşık 56 saniye sürdü.

Dünya’nın Geçmişte Halka Sistemi Olmuş Olabilir

Avustralyalı bilim insanları, Dünya'nın geçmişte Satürn'e benzer bir halka sistemi olabileceğini öne sürdü. 466 milyon yıl önce bir asteroidin parçalanması sonucu oluşan bu halkanın, Dünya'daki iklimi etkileyebileceği belirlendi.

İlk Tüm Göz Nakli Sonrası Gelişmeler

İlk tüm göz ve yüz nakli yapılan hastada, bir yıl sonra önemli ilerleme kaydedildi. Naklin ardından gözdaki normal kan akışının sürdüğü ve hastanın görme yetisini kazanabileceği ümit ediliyor.

Ay’da Volkanik Aktivite Belirtileri

Çinli araştırmacıların yaptığı incelemelerde, Ay'da 120 milyon yıl önce meydana gelen volkanik aktivite izleri keşfedildi. Chang'e 5 Uzay Aracı tarafından getirilen örnekler, Ay'ın tarihi boyunca volkanik olarak aktif olduğuna işaret ediyor.

Tüm bu gelişmeler, evrenin bilinmeyen yönlerini açığa çıkara ve insanlık için heyecan verici bir geleceğin habercisi olabilir.