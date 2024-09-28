DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.242.902,9 0,29%

Eylüldeki Bilimsel Keşifler ve Uzay Yürüyüşleri

Eylül, bilim dünyasında önemli keşifler ve uzay yürüyüşleri ile doluydu. Farelerden Japon yılan balıklarına kadar birçok gelişme yaşandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:00
Eylüldeki Bilimsel Keşifler ve Uzay Yürüyüşleri

Eylülde Öne Çıkan Bilimsel Gelişmeler

Bilim ve teknoloji alanında birçok dikkat çekici yenilik, Eylül ayında basında geniş yer buldu. ABD merkezli araştırmacıların farelerle gerçekleştirdiği deneyler ve tarihî uzay yürüyüşleri gibi gelişmeler, insanlık adına önemli adımları temsil etti.

Farelerin Derisi Şeffaflaştırıldı

California'dan bilim insanları, su ve tartrazin adlı gıda boyası karışımı ile farelerin derilerini geçici olarak şeffaf hale getirip iç organlarının görünmesini sağladı. Bu buluş, biyomedikal araştırmalar için devrim niteliğinde. Araştırmada, derisi kazınan farelerin kafatasındaki damarlar gözlemlendi, bu da gelecekte insanlarda kan alma işlemlerinin kolaylaşmasına yardımcı olabilir.

İlk Özel Uzay Yürüyüşü Gerçekleşti

SpaceX tarafından düzenlenen Polaris Dawn misyonu, insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Jared Isaacman ve SpaceX mühendisi Sarah Gillis, 5 günlük görevlerinin ardından Florida açıklarına geri döndü ve uzayda yürüyen 264 ve 265’inci kişiler olarak kaydedildi.

Japon Yılan Balıkları Yırtıcılar Arasından Kaçıyor

Japon araştırmacılar, Odontobutis obscura isimli yırtıcı balığın midesine giren yılan balıklarının, hızla mideden kaçmayı başardığını gözlemledi. Bu süreçte 32 balıktan 9’unun başarılı bir şekilde kaçtığı belirlendi. Balıkların yemek borusundan manevra yaparak kurtulması yaklaşık 56 saniye sürdü.

Dünya’nın Geçmişte Halka Sistemi Olmuş Olabilir

Avustralyalı bilim insanları, Dünya'nın geçmişte Satürn'e benzer bir halka sistemi olabileceğini öne sürdü. 466 milyon yıl önce bir asteroidin parçalanması sonucu oluşan bu halkanın, Dünya'daki iklimi etkileyebileceği belirlendi.

İlk Tüm Göz Nakli Sonrası Gelişmeler

İlk tüm göz ve yüz nakli yapılan hastada, bir yıl sonra önemli ilerleme kaydedildi. Naklin ardından gözdaki normal kan akışının sürdüğü ve hastanın görme yetisini kazanabileceği ümit ediliyor.

Ay’da Volkanik Aktivite Belirtileri

Çinli araştırmacıların yaptığı incelemelerde, Ay'da 120 milyon yıl önce meydana gelen volkanik aktivite izleri keşfedildi. Chang'e 5 Uzay Aracı tarafından getirilen örnekler, Ay'ın tarihi boyunca volkanik olarak aktif olduğuna işaret ediyor.

Tüm bu gelişmeler, evrenin bilinmeyen yönlerini açığa çıkara ve insanlık için heyecan verici bir geleceğin habercisi olabilir.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Çin Kıtalar Arası Balistik Füze Testiyle Küresel Güç Dengesini Yeniden Hatırlattı
3
Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora Oldu
4
Darende'de Depremzedelere 256 Yeni Konut Kasım'da Teslim Edilecek
5
Lübnan'da Hastaneler Tahliye Ediliyor: Kriz Derinleşiyor
6
Galatasaray'da Karaborsa Bilet Satışı İddialarına Soruşturma
7
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 41.586'ya Yükseldi

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor