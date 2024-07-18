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EYT'lilere darbe üstüne darbe! Bunu yapanlar anında işsiz kalacak

Milyonlarca EYT emeklisine kötü haber geldi. EYT ile emekli olup çalışan vatandaşlar SGK’dan gelen bu haberle şok olacaklar. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 18.07.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 06:58
EYT'lilere darbe üstüne darbe! Bunu yapanlar anında işsiz kalacak

Milyonlarca EYT emeklisini şok eden bir haber geldi. SGK çalışan emekli için o desteği kaldıracağını açıkladı. Detaylar haberimizde…

ödeme

EYT İLE EMEKLİ OLANLAR DİKKAT! SGK O DESTEĞİ KALDIRDI: BİNLERCE EYT'Lİ ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK

EYT'li emekli olan vatandaşlara SGK'dan kötü haber. EYT üyelerinin çalışma desteğini kaldırıyor. Bu yardımın kaldırılması halinde binlerce EYT emeklisi işsiz kalacak. Emeklileri korkutan o açıklama...

Haber geldi ve milyonlarca EYT'liyi korkuttu. Ünlü gazetecinin paylaştığı yazı da EYT'lilerin işten çıkarılacağını duyurdu. SGK'nın, EYT'lilerden çalışmaya devam etmesi yönündeki desteğini bıraktığı açıklandı. İşte tüm detaylar...

İŞVERENE DESTEK KALDIRILDI

Emeklilik Kanunu (EYT) kapsamında emekli vatandaşlar aynı işyerinde çalışmaya devam edebilecek. SGK desteğiyle işlerini sürdüren emeklilere özel destek hayata geçirildi. Karar, işçi ikramiyelerinin Hazine tarafından ödenmesi sırasında alındı. Yüzde 5 ödeneğinin kaldırılmasıyla EYT emeklilerine kötü haber geldi.

EYT'LİLER İŞİNDEN OLACAK

Sosyal ağlarda paylaşan ünlü gazeteci Turhan Bozkurt, EYT emeklilerine kötü haberi duyurdu. EYT Kanunu kapsamında emekli olan vatandaşlar aynı işyerinde çalışmaya devam etse de düzenleme, emeklilerin işlerini kaybetmelerine neden olabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen sigorta primlerine uygulanan yüzde 5 oranındaki hazine desteği kaldırıldı. Yardımlar ortadan kaldırıldığında, işverenlerin maliyetleri artacağından yük işletme sahiplerinin sırtına binecek. Turhan Bozkurt'un tahminine göre EYT çalışanlarının büyük çoğunluğu işini kaybedecek.

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