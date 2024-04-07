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EYT'yi kılpayı kaçırana yeni fırsat! Erken emeklilikte bu şartı bilmeyen yıllarca bekliyor!

EYT'yi kaçırdım diye üzülmeyin! İşte erken emekli olmak için bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 07.04.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 08:09
EYT'yi kılpayı kaçırana yeni fırsat! Erken emeklilikte bu şartı bilmeyen yıllarca bekliyor!

Türkiye'de çalışan milyonlarca kişi için beklenen haber nihayet geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıranlar için SGK tarafından yeni bir fırsat duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, erken emeklilik sistemi için belirlenen şartları kamuoyuyla paylaştı.

SGK'nın duyurusuna göre, en az 3600 gün prim ödemiş olanlar kısmi emeklilik sisteminden yararlanabilecekler. Prim günü yetersiz olanlar içinse yaşa bağlı erken emeklilik imkanı sunulacak. Bu durumda, ilk sigortalılık tarihine ve prim ödeme durumuna bakılacak. Özellikle, primini tamamlamak için yaş nedeniyle şansı olmayanlar için yaşa bağlı erken emeklilik önemli bir fırsat olacak.

Ancak unutulmamalıdır ki, işe giriş tarihi ve sigorta başlangıcı emeklilik koşullarını belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Örneğin, 9 Eylül 1981 tarihinden önce işe başlayan kadınlar 3600 gün primle 50 yaşında emekli olabilirken, aynı koşulu 9 Eylül 1976'dan önce işe başlayan erkekler için 55 yaşında geçerli olacaktır.

eyt

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, erken emeklilik hayali kuran çalışanlar için umutlu bir dönem başlıyor. Ancak herkesin durumu farklı olduğu için bireysel olarak emeklilik haklarını kontrol etmeleri ve gerekli başvuruları yapmaları önemlidir.

SGK'nın erken emeklilikle ilgili detaylı bilgilendirmeleri ve başvuru süreçleri için resmi kanalları takip etmek önemlidir. Bu sayede, çalışanlar hak ettikleri emeklilik imkanlarından tam olarak faydalanabilirler.

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