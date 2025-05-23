Eyüp Eroğlu: 'Terörsüz Türkiye' Dönemi Başladı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eyüp Eroğlu, Siirt'te yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli gelişmeler kaydedildiğini vurguladı. Eroğlu, “AK Parti iktidarıyla beraber artık terörün bittiği bir döneme girdik. Şimdi de bununla ilgili de çok önemli bir çalışma var. Bu çalışmaların da meyvelerini inşallah önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz.” dedi.

Siirt'e AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde gelen Eroğlu, öncelikle AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada, İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve partililerle bir araya geldi. Eroğlu, Siirt'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Samimiyeti, misafirperverliği, insanı ve doğasıyla çok güzel bir şehir.” şeklinde konuştu.

Eroğlu, devamında, “Amacımız belediyelerimizin yaptığı çalışmaları hem bizzat yerinde görmek hem de bilgilendirme yapmak. Yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunmak.” dedi.

Bölgedeki AK Parti belediyelerinin yaptığı hizmetlerin değer kattığını belirten Eroğlu, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Eroğlu, halkla yapılan görüşmelerde insanların mutluluğunu ve huzur ortamını hissettiklerini de aktararak, “Bu durum, yatırımların artmasına katkı sağlayacaktır. Bu bölgelere doğa ve turistik güzellikleri olan yerler olarak insanların gelmesini sağlayacak süreci hep beraber göreceğiz.” şeklinde açıklamalar yaptı.

Özturan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eroğlu'na teşekkür etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eyüp Eroğlu, AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Eroğlu (fotoğrafta), açıklamada bulundu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eyüp Eroğlu, AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Eroğlu (fotoğrafta), açıklamada bulundu.