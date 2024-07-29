Eyüp Lojistik'ten Depootel ile Esnek Depolama Hizmeti

Eyüp Lojistik'ten Yenilikçi Depolama Çözümü: Depootel

Eyüp Lojistik, yeni depolama hizmetini tanıttı: Depootel. Bu hizmetle birlikte, müşterilerin ihtiyaçlarına göre esnek depolama çözümleri sunuluyor.

Esnek Depolama Seçenekleriyle Müşteri Odaklı Yaklaşım

Şirketin açıklamasına göre, Depootel sayesinde 1 metrekareden 100 bin metrekareye kadar, 1 paletten 100 bin palete kadar geniş bir seçenek yelpazesi mevcut. Müşterilere kişiye özel depo tasarım imkanı da sağlanıyor.

İhtiyaca Yönelik Çözümler

Yeni konsept, özellikle ithalat, ihracat ve imalat yapan firmalara hitap etmenin yanı sıra bireysel depolama ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, yetersiz alan sorunu yaşayan firmalara bu çözümleri sunduklarını belirtti.

Özelleştirilmiş Depolama Hizmetleri

Bartık, "Müşterilerimizin taleplerine göre, ürünlerinin taşınması, paketlenmesi, etiketlenmesi gibi hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca, depolama süreleri talebe göre günlük, haftalık veya yıllık olarak değişiklik göstermekte," şeklinde konuştu.

Güvenlik ve İzleme

Depootel konseptinin güvenliğine de dikkat çekerek, depoların 24 saat güvenlik personeli ve kapalı devre kameralarla kontrol altında tutulduğunu vurguladı.

Müşteri Memnuniyeti ve Bilgi Paylaşımı

Bartık, stok sayımlarını yaparak müşterilerine anlık bilgi paylaşımlarının titizlikle gerçekleştirildiğini ifade etti. "Müşterilerimizin taleplerine göre, her zaman esnek çözümler sunuyoruz," dedi. Depootel, modern lojistik çözümleriyle dikkat çekiyor.