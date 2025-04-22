DOLAR
38,26 -0,05%
EURO
43,86 0,75%
ALTIN
4.214,76 -0,21%
BITCOIN
3.449.636,56 -3,37%

Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu 23 Nisan'da 100 Fidan Dikti

Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu, 23 Nisan kapsamında 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:11
Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu 23 Nisan'da 100 Fidan Dikti

Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu'ndan Anlamlı Etkinlik

Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 fidanı toprakla buluşturdu. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Türk Musikisinin Büyülü Dünyasını Keşfedelim" projesi çerçevesinde, Akpınar mevkisindeki dikim alanında "100 çocuk 100 fidan" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Katılan Önemli İsimler

Etkinliğe Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt da katıldı ve Çocuk Korosu'ndan 100 öğrenci 100 fidanı toprakla buluşturdu. Bu alan, Eyüp Musiki Vakfı Hatıra Ormanı olarak adlandırıldı.

Projenin Amacı ve Gelecek Etkinlikler

Proje koordinatörü ve vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Emine Yılmaz, projenin sadece müzik etkinliklerinden oluşmadığını, aynı zamanda çocukların sosyalleşmesi ve değerler eğitimi açısından zengin içerikler sunduğunu vurguladı. Yılmaz, sıradaki etkinliğin "Eyüplü Bestekarlar" başlığıyla düzenleneceğini duyurdu.

Öğrencilerin Mutluluğu

Etkinliğe katılan öğrencilerden Kerem Bakmaz, koroya başladığından beri Türk müziği eserlerini daha çok dinlediğini belirterek, bu proje sayesinde fidan dikme etkinliğine katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Sare Demir, ilk kez fidan diktiğini ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını söyledi.

İnci Bulut ise, "Umarım ileride kocaman bir Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu Hatıra Ormanı oluşturmuş oluruz. Ata'mın bizlere armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. 23 Nisan kutlu olsun." dedi.

Zeynep Hüsna Işık, fidan dikme etkinliğini uzun zamandır heyecanla beklediklerini belirterek, "Hatıra ormanı, Eyüpsultanlı çocuklara armağan olsun, 23 Nisan hepimize kutlu olsun." diyerek duygu ve heyecanlarını paylaştı.

Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında...

Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında...

Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 fidanı toprakla buluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Ekibi, 23 Nisan'da Hastanedeki Çocukları Sevindirdi
2
MHP'li Yurdakul: 23 Nisan, Çocuklarımızın Geleceği İçin Önemlidir
3
Erzurum Valisi Çiftçi'den CİMER Performansı Uyarısı
4
Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi Açıldı
5
Artvin'de Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Uçurtma Şenliği Coşkusu
6
Mardin'de Evinde Silah ve Mühimmat Bulunan Şüpheli Tutuklandı

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı