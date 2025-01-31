DOLAR
35,86 -0,21%
EURO
37,24 0,39%
ALTIN
3.228,54 -0,44%
BITCOIN
3.755.949,78 0,43%

Eyüpsultan'da Aynı Aileden Dört Kişinin Cenazesi Alındı

Eyüpsultan'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:59
Eyüpsultan'da Aynı Aileden Dört Kişinin Cenazesi Alındı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki bir apartmanda gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden dört kişinin cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, yakınlarına teslim edildi.

Öldürülenler arasında 71 yaşındaki anneanne Fatma İnce, 43 yaşındaki baba Mehmet Yenigün, 42 yaşındaki anne Aysun Yenigün ve 12 yaşındaki çocuk Dilan Yenigün yer alıyor. Cenazeler, Alibeyköy Gasilhanesi'ne götürüldü.

Cenazeler, ikindi namazına müteakip Sultangazi'de bulunan Hediye Hanım Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na defnedilecek.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Yapılan ilk belirlemelere göre, 17 yaşındaki ailenin oğlu B.Y'nin evden kaçtığı tespit edildi. Şüpheli B.Y, polis ekipleri tarafından Bursa ilinde yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Kars'ta İran Uyruklu İki Zanlı İç Organlarında Uyuşturucu ile Tutuklandı
3
Tayvan, Çinli DeepSeek Yapay Zeka Uygulamasını Resmi Kurumlarda Yasakladı
4
Endonezya'nın Açe Bölgesinde 6,2 Büyüklüğünde Deprem
5
Edirne'de Muhammed ed-Dayf İçin Gıyabi Cenaze Namazı
6
Güney Kore, DeepSeek Şirketine Veri Gizliliği Soruşturması Başlatıyor
7
Uşak'ta Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir