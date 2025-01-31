Eyüpsultan'da Aynı Aileden Dört Kişinin Cenazesi Alındı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki bir apartmanda gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden dört kişinin cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, yakınlarına teslim edildi.

Öldürülenler arasında 71 yaşındaki anneanne Fatma İnce, 43 yaşındaki baba Mehmet Yenigün, 42 yaşındaki anne Aysun Yenigün ve 12 yaşındaki çocuk Dilan Yenigün yer alıyor. Cenazeler, Alibeyköy Gasilhanesi'ne götürüldü.

Cenazeler, ikindi namazına müteakip Sultangazi'de bulunan Hediye Hanım Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na defnedilecek.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Yapılan ilk belirlemelere göre, 17 yaşındaki ailenin oğlu B.Y'nin evden kaçtığı tespit edildi. Şüpheli B.Y, polis ekipleri tarafından Bursa ilinde yakalandı.