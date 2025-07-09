DOLAR
40,04 0,01%
EURO
46,89 0,27%
ALTIN
4.261,74 -0,32%
BITCOIN
4.368.740,75 -0,4%

Eyüpsultan'da Hafriyat Kamyonu Kazası Trafiği Felç Etti

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun kaza yapması sonucu Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda yoğun trafik oluştu.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 20:26
Eyüpsultan'da Hafriyat Kamyonu Kazası Trafiği Felç Etti

Eyüpsultan'da meydana gelen bir kaza, trafiği olumsuz etkiledi. Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda ilerleyen bir hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak kupası ters döndü.

Olay, araç sürücüsünün kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupasının ters dönmesi sonucunda, Okmeydanı yönü ulaşıma kapandı ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine, polisi ve belediye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler, kamyonun kupasını düzelterek yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı.

Kaza, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndaki trafiği derin bir şekilde etkileyerek sürücüleri zor durumda bıraktı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bariyerlere çarparak kupası ters dönen hafriyat kamyonu nedeniyle...

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bariyerlere çarparak kupası ters dönen hafriyat kamyonu nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bariyerlere çarparak kupası ters dönen hafriyat kamyonu nedeniyle...

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bariyerlere çarparak kupası ters dönen hafriyat kamyonu nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz: Resmi Gazete'de Duyuruldu

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

Migros ve Garanti BBVA'dan 300 TL Bonuslu Temmuz Kampanyası!

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papa 14. Leo, Zelenskiy ile Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi
2
Eyüpsultan'da Hafriyat Kamyonu Kazası Trafiği Felç Etti
3
Erzincan'da Feci Kaza: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 9 Yaralı
4
İzmir Valisi Elban'dan Çeşme Yangınına İlişkin Önemli Açıklamalar
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş'i Ağırladı
6
Shitta Bey Camisi’nin 130. Yılı Coşkuyla Kutlandı
7
Samsun'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Migros ve Garanti BBVA'dan 300 TL Bonuslu Temmuz Kampanyası!

Akbank'tan Tarihi Kredi Hamlesi: 250.000 TL ile Ödemeler Ekim 2025'e Sarktı!

Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik SMS: Raporlar İçin Son Tarih Belirlendi!

15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz: Resmi Gazete'de Duyuruldu

Sıcaktan Bunalanlara Müjde: Hava Değişimi Ve Gök Gürültülü Yağışlar Geliyor

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı