Eyüpsultan'da Hafriyat Kamyonu Kazası Trafiği Felç Etti

Eyüpsultan'da meydana gelen bir kaza, trafiği olumsuz etkiledi. Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda ilerleyen bir hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak kupası ters döndü.
Olay, araç sürücüsünün kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupasının ters dönmesi sonucunda, Okmeydanı yönü ulaşıma kapandı ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine, polisi ve belediye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler, kamyonun kupasını düzelterek yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı.
Kaza, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndaki trafiği derin bir şekilde etkileyerek sürücüleri zor durumda bıraktı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bariyerlere çarparak kupası ters dönen hafriyat kamyonu nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bariyerlere çarparak kupası ters dönen hafriyat kamyonu nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.