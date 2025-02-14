Eyüpsultan'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Eyüpsultan'da geliştirilen bir trafik kazası, iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Topçular Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 34 SA 8617 plakalı otomobil ile 34 MPV 853 plakalı motosiklet arasında çarpışma yaşandı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve üzerindeki iki kişi savrularak yaralandı. Yaralıların durumu, olay yerine ulaşan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmalarıyla değerlendiriliyor.