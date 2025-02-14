DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Eyüpsultan'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında motosikletteki iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:47
Eyüpsultan'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Eyüpsultan'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Eyüpsultan'da geliştirilen bir trafik kazası, iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Topçular Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 34 SA 8617 plakalı otomobil ile 34 MPV 853 plakalı motosiklet arasında çarpışma yaşandı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve üzerindeki iki kişi savrularak yaralandı. Yaralıların durumu, olay yerine ulaşan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmalarıyla değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Fidan, Avusturya ve Romanya Dışişleri Bakanlarıyla Kritik Görüşmeler Yaptı
2
Tekirdağ'da Patlayan Su Hattı, Otomobile Çukur Açtı
3
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: ABD ile Büyük Güç Rekabetinden Kaçınmalıyız
4
İsveç'te İslamofobi ve Irkçılık Protesto Edildi
5
İtalya, AB’nin Savunma Bütçesi Artış Planından Memnuniyet Duyuyor
6
Mikonos Adası'nda Denizin Suyu Çekildi: Sakinler Endişeli
7
Beytullahim'de İsrailli Saldırganlardan 12 Yaralı: Filistinli Köylüler Hedef Alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek