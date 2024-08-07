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Eyüpsultan'da Otopark Girişi Faciası: Otomobil Devriye Girdi

Eyüpsultan'da fren yerine gaza basan sürücü yaralandı. Olayda bir kadın itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:06
Eyüpsultan'da Otopark Girişi Faciası: Otomobil Devriye Girdi

Olay Anı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, bir otomobilin otopark girişinde devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Emniyettepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın otoparkına girmeye çalışan 34 CZD 049 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ç., fren yerine gaza basarak duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi.

Kurtarma Çalışmaları

Olay sırasında otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu, kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başardı. Ancak otomobilin arka koltuğunda oturan kadın, şoka girdi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yardım Çağrısı

Kaza sonrasında olay yerine gelen bir tanık, Aynur Kaya, durumu şöyle değerlendirdi: "Olayın sesine koşarak geldik. Sürücü araçtan çıkıyordu. Komşumuzun kızı da araçtaydı. Bu nedenle itfaiye ve ambulans çağırdık. Şoktaydılar. Fren yerine gaza basmış, kaydırmış ve takla atmış."

Sağlık Durumu

Hafif yaralanan sürücü ve şoka giren kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışırken fren yerine gazan basan otomobildeki sürücü...

Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışırken fren yerine gazan basan otomobildeki sürücü, aracın duvara çarpıp devrilmesiyle yaralandı.

Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışırken fren yerine gazan basan otomobildeki sürücü...

Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışırken fren yerine gazan basan otomobildeki sürücü, aracın duvara çarpıp devrilmesiyle yaralandı.

Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışırken fren yerine gazan basan otomobildeki sürücü...

Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışırken fren yerine gazan basan otomobildeki sürücü, aracın duvara çarpıp devrilmesiyle yaralandı.

Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışırken fren yerine gazan basan otomobildeki sürücü...

Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışırken fren yerine gazan basan otomobildeki sürücü, aracın duvara çarpıp devrilmesiyle yaralandı.

Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışırken fren yerine gazan basan otomobildeki sürücü...

Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışırken fren yerine gazan basan otomobildeki sürücü, aracın duvara çarpıp devrilmesiyle yaralandı.

Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışırken fren yerine gazan basan otomobildeki sürücü...

Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışırken fren yerine gazan basan otomobildeki sürücü, aracın duvara çarpıp devrilmesiyle yaralandı.

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