Eyüpsultan'da Şehit Polis Memuru İçin Duygusal Tören

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, polis motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Emirhan Aramış (22) için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde duygusal bir tören gerçekleştirildi. Törene, şehidin ailesinin yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız gibi birçok yetkili katıldı.

Trafik kazası, Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde 4 Ocak'ta meydana geldi. Aramış, yaşadığı ağır yaralarla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Törende bir saygı duruşunun ardından dualar edildi.

İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan Duygusal Mesaj

Konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Yıldız, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, "Aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Türk Polis Teşkilatı olarak milletimizin emrinde, onun hizmetinde olmayı sürdüreceğiz" dedi. Yıldız, ayrıca, kazada yaralanan meslektaşı Hasan Eker'e de acil şifalar diledi.

Aramış’ın cenazesi, törenin ardından memleketi Balıkesir'e gönderildi. Aynı motosikletle bulunan ve kazada hafif yaralanan Hasan Eker’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görev başındayken trafik kazası geçiren Emirhan Aramış için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.