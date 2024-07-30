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Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Bir Kadın Yaralandı

Eyüpsultan'da tartıştığı arkadaşını silahla vuran şüpheli gözaltına alındı, kadın hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:43
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Bir Kadın Yaralandı

Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı Olayı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, bir kadın arkadaşını uzun namlulu silahla vurarak yaraladı. Olayın ardından şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olayın Gelişimi

Dün, Şevval Zeliha K. isimli kadın, arkadaşları İ.K., S.A. ve M.K. ile birlikte Mithatpaşa Mahallesi Cendere Yolu'nda bir araya geldi. Alkol alırken, İ.K. ile Şevval Zeliha K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., iş yerine giderek uzun namlulu silahını aldı ve tekrar bir araya geldikleri yere geri döndü. Burada ateş açarak Şevval Zeliha K.’yı vurdu. Yaralı kadının durumu ağır olarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Şüpheli Yakalandı

Olayın ardından kaçan İ.K., polis ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde yakalandı. Başarılı operasyonla şüphelinin silahla birlikte ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelinin polis teşkilatındaki işlemleri devam etmekte. Olayın anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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